Политологи высказали свое мнение об итогах работы Башкирии в международной сфере

Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук, руководитель лаборатории современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, обратил наше внимание на то, что Башкирия уже давно устанавливает внешнеэкономические связи. Результирующие успехи в этой сфере достигаются благодаря лоббистским возможностям высших должностных лиц республики и серьезному экономическому потенциалу, накопленному в регионе.Об этом он рассказал РБК-Уфа.

Он отметил, что Башкирия поддерживает экономические связи с 112 странами. Главным торговым партнером республики является Китай, который составляет почти четверть всего нашего внешнеторгового оборота. Китай сегодня является крупнейшей экономикой в мире, и у нас уже работают 9 компаний с китайским участием. Но потенциал сотрудничества гораздо выше. Башкирия также привлекает внимание Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии. Эксперт напомнил о недавнем визите Радия Хабирова в Узбекистан. По мнению эксперта, заметен рост инвестиций в нашу экономику, создание новых рабочих мест. Все это позволяет республике развиваться даже в условиях санкций.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, также оценил лоббистские возможности правительства республики.

Он подчеркнул важность усилий главы региона Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова.

Башкирия становится активным участником публичной дипломатии, продвигая цели и задачи нашей внешней политики к населению дружественных стран.

Профессор, заведующий кафедрой международного права и международных отношений, заместитель директора Института права по международной деятельности и связям с общественностью УУНиТ Ришат Нигматуллин дал комментарий ИА «Башинформу». Несмотря на то, что республика не имеет приграничного статуса в юридическом смысле, наш регион фактически стал центром связи с дружественными государствами, настоящим сердцем Евразии. По мнению заместителя директора Института права УУНиТ, кандидата юридических наук, доцента Наталии Латыповой, стратегическое видение будущего региона позволило создать прочную основу для развития отраслей и индустрий в партнерстве с зарубежными компаниями. Республика вновь и вновь становится площадкой для проведения крупных международных мероприятий.

Доцент кафедры «Региональная экономика и управление» УГНТУ Елена Шевалдина тоже поделилась своими размышлениями. В настоящий исторический момент кадры являются наиболее ценным ресурсом. Для их привлечения необходимы комфортные условия. И последовательная политика руководящей команды республики в расширении международного сотрудничества решает эту проблему. Активная работа с инвесторами - открытие новых предприятий - создание новых рабочих мест - стабильная и достойная зарплата - улучшение качества жизни людей - это цепочка, которая является ключевой в нашей республике. Создание новых рабочих мест и перспектив для молодежи открывает новые возможности для развития, роста и конечно же, улучшения демографической ситуации, по мнение Елены.

Источник: https://www.bashinform.ru/articles/economy/2023-11-10/politologi-prokommentirovali-itogi-raboty-bashkirii-v-mezhdunarodnoy-sfere-3515829

Фото: Олег Яровиков