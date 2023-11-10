В Башкирии руководители учреждений профобразования обозначили векторы развития

В актовом зале СМПК совещались руководители, а заместители и заведующие педагогическими отделениями работали в секции, посвящённой воспитанию, методике преподавания дисциплин и проекту «Профессионалитет». Специалисты прошли практикум «Цифровые образовательные ресурсы в начальном образовании», а при подведении итогов им были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Совещание с руководителями модерировал министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин. Говорили о качестве образования, о развитии чемпионатного движения и о других актуальных вопросах деятельности колледжей.

Сейчас Башкортостан занимает первое место среди регионов по объёму федеральных средств, привлечённых в систему профобразования.

Любопытна ситуация с трудоустройством выпускников колледжей: если в 2021 году нашли себя в профессии 78.7 процентов ребят, то в 2022 – 61.5 проц, в 2023 – 63.4 процента молодых специалистов.

Обозначая основные векторы развития системы среднего профессионального образования в нашем регионе, Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, что цель стратегии, принятой на 2022-2026 годы, – совершенствовать подготовку конкурентоспособных специалистов, и призвал руководителей активнее взаимодействовать с работодателями. Хорошей возможностью для поиска инструментов такого сотрудничества является федеральный проект «Профессионалитет». А СМПК – пример учебного заведения, которое успешно осваивает эти возможности.

Впереди – новые решения, новый опыт и поиски, которые не заканчиваются.

Фото Глеба Бикметова