Пенсионерка из Башкирии выиграла 10 млн рублей и планирует купить квартиру

Трудовой стаж жительницы Башкирии, которая в настоящее время находится на заслуженном отдыхе, составляет 50 лет. За это время женщина пробовала себя в различных профессиях: от швеи до сотрудницы охраны. Билет победительница купила случайно, никакой определённой тактики у неё не было и в удачу она не верила, но вот - повезло! Проживает счастливица в сельской местности.

«Мы с дочкой ехали через город и увидели, что точка продаж лотереи открыта, решили зайти и купить несколько билетов. Один оказался выигышным, - рассказала Забида Ярулловна. А суперприз она планирует потратить на покупку квартиры.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".