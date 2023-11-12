В Башкирии спасли рыбака, который угодил в ловушку из-за уплывшей лодки

Мужчина так увлекся рыбной ловлей, что не заметил, как его лодка случайно отцепилась и поплыла прочь. К счастью, спасатели из госкомитета по чрезвычайным ситуациям проводили профилактический рейд и услышали крики любителя одиночества, который звал на помощь.

Спасатели вернули мужчину на берег к его автомобилю и провели с ним беседу, направленную на предупреждение подобных ситуаций.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-11/v-bashkirii-spasateli-pomogli-rybaku-ugodivshego-v-lovushku-iz-za-uplyvshey-lodki-3516672