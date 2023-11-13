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13 Ноября , 13:01

Боец из Башкирии рассказал, как его спас нательный крест

Доброволец с позывным Лазер родом из Туймазов. Он находится в зоне СВО уже с лета этого года и имеет четверых сыновей.

Боец из Башкирии рассказал, как его спас нательный крест
Боец из Башкирии рассказал, как его спас нательный крест

Во время боевого дежурства, снаряд "прилетел" прямо в его расположение. Осколок попал в шею бойца и разорвал цепочку нательного креста. Однако, благодаря этому несчастному случаю, боец избежал серьезных ранений. Лазер называет произошедшее с ним чудом.
Он прислал видео с передовой, в котором рассказал,что осколок от польского миномета пробил воротник его кителя, зацепил термобелье и порвал цепочку нательного крестика. В итоге, крест спас жизнь бойца.
Газета "Туймазинский вестник" сообщает, что помимо него, в зоне специальной военной операции также находится его младший брат. Парни рано потеряли отца, и когда младший брат был ещё только в начальной школе, Лазер стал заменой отца для него, помогая матери воспитывать его.
Если у вас возникнут вопросы, касающиеся контрактной службы, вы можете позвонить по телефону 117 или обратиться в Ситуационный центр по номеру 122. Также информацию можно найти на сайте башбат.рф. 
А жители Стерлитамака могут связаться с военкоматом по следующим номерам: (83473) 20-61-42, (83473) 20-61-51.

Источник: "Туймазинский вестник" 

Фото: скриншот видео 

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"Стерлитамакский рабочий"

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