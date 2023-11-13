В Башкирии активисты печатают на 3D-принтере комплектующие на передовую

Для этого достаточно делать для передовой то, что у тебя хорошо получается.

Предприниматель Александр Кузьменко и заводчанин Юрий Орда наладили выпуск комплектующих для дронов. Вот уже несколько месяцев Александр печатает на 3D-принтере устройства для более точного сброса гранат, хвостовики, устройства для перезарядки магазина с патронами, а также самоколы (удобные аналоги шприцов). Юрий обеспечивает обратную связь с передовой и координирует деятельность ребят из его поискового отряда «Отклик»: они паяют и собирают металлическую «начинку» комплектующих. Каждая из них проходит испытания, а затем с гумконвоем отправляется на передовую. Нашим бойцам уже передано более сотни экземпляров.

Готовые детали – ярко-оранжевые, тёплые на ощупь, лёгкие. Сброс печатается восемь часов, самокол – три часа, серия из семи хвостовиков – 12 часов. Александр, Юрий и помощники из «Поиска» трудятся для нашей общей победы без оплаты, в свободное от работы время.

Юные корреспонденты из школы «Автор» вместе с журналистами телеканала «БСТ» побывали при создании деталей и узнали, почему для настоящих мужчин так важно помогать участникам СВО.

Александр, по специальности мастер по ремонту холодильных установок на предприятиях, занимается серверами, безопасностью, контроллерами, 3D-принтерами и называет себя фанатиком электроники. Профессионализма он достиг благодаря самообразованию:

– Дело, наверное, в том, что я не привык просить о помощи – я привык читать. И вам советую это делать.

На вопрос о том, как он пришёл к производству комплектующих для наших бойцов, предприниматель отвечает кратко:

– Захотелось помочь.

Это желание со временем только крепнет – скоро будет закуплен ещё один 3D-принтер, чтобы увеличить мощности маленького, но полезного производства.

О своём пути к жизненному успеху Александр размышляет так:

– Я всегда предпочитал брать ответственность на себя. Люди видят это и, если они слабее характером или сомневаются, сами назад отходят – пропускают тебя.

У человека, который сделал себя сам, и мечты соответствующие:

– Я хочу, чтобы наши дети росли в более добром мире, нежели тот, который мы видим сейчас. Что мы с вами можем для этого сделать? Победить. Без вариантов.

Юрий был мобилизован, назначен советником главы РБ по взаимодействию с военнослужащими в Пензе и вернулся трудиться в смену на «Синтез-Каучук». Передовая – по-прежнему часть его жизни, так же, как поисковый отряд, который он создал. Также он задействован в работе Центра поддержки участников СВО – помогает членам семей бойцов.

– Как Вы думаете, почему мы победим?

– Мы за правду, а правда всегда побеждает. С ноября прошлого года я езжу с гумконвоем в зону СВО и вижу, как меняются освобождённые регионы. Самый показательный город – Мариуполь: если в начале года мы наблюдали разруху, то сейчас видим восстановленные дома, людей на улицах, город, наполненный жизнью. Перед моими глазами часто встаёт картина: на фоне чёрных, обугленных домов, искорёженных металлоконструкций маленький первоклассник с огромным рюкзаком идёт в школу. Несмотря на ужасы происходящего, дети хотят жить, расти и учиться. Кадры о том, что перенесли эти города, я бы сохранил как память для всего человечества.

– Зачем Вы ездите туда с гумконвоем?

– Я не могу не ездить, мне важно быть с ребятами, я без этого себя не представляю. Да, сыновья провожают меня, как на войну, переживают. Когда мы победим, я не буду туда ездить. Помню, я создавал добровольческий отряд «Отклик», и мне говорили: «Зачем тебе это? Мир изменить нельзя». Так вот теперь я своими глазами вижу: мир изменить можно. Я и 120 членов моего отряда так и сделали.

Беседовали Екатерина ЯКОВЛЕВА, Алсу ГАЛЕЕВА, Лера КАБАА, Елизавета СОБОЛЕВА, Самира ШАХМАЕВА