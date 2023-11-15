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15 Ноября , 20:22

Мария Захарова рассказала о предстоящей Международной неделе бизнеса в Уфе

Представитель МИД РФ отметила, что этот форум, организованный правительством Башкирии, давно зарекомендовал себя в качестве хорошей площадки для обсуждения вопросов между государством и бизнесом.

Мария Захарова рассказала о предстоящей Международной неделе бизнеса
Мария Захарова рассказала о предстоящей Международной неделе бизнеса

На форуме ежегодно работают более 30 тематических сессий и круглых столов, подписываются соглашения. Участники форума из разных стран, включая Беларусь, Иран, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Казахстан, Турцию и другие, также присутствуют каждый год.

Захарова особо отметила, что этом году Международная неделя бизнеса в Уфе посвящается вопросам развития экономики, экспорта, инноваций и инвестиций. Важным аспектом будет перспективное развитие Башкирии и всей России.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-11-15/mariya-zaharova-rasskazala-o-predstoyaschey-mezhdunarodnoy-nedele-biznesa-v-ufe-3522561 

Фото:сайт правительства Башкирии

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