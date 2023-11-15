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15 Ноября , 17:33

Сергей Лавров и Глава Башкирии обсудили главные направления внешнеэкономической деятельности региона

Встреча министра иностранных дел России и Главы Башкортостана состоялась в Москве.

Сергей Лавров и Радий Хабиров обсудили главные направления внешнеэкономической деятельности Башкирии
Сергей Лавров и Радий Хабиров обсудили главные направления внешнеэкономической деятельности Башкирии

Сергей Лавров отметил, что Башкортостан вносит значительный вклад в укрепление дружественных отношений России с другими странами. Он выразил признательность Хабирову за создание отличных возможностей проведения международных мероприятий. Также было отмечено, что ожидается успешная организация Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в следующем году.

Сергей Лавров также отметил активное участие Башкортостана в деятельности ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что все достижения и перспективы в этой области явно видны. Также министром был вручен нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество» Радию Хабирову. В свою очередь, Радий Хабиров поблагодарил главу МИД России за высокую оценку и подчеркнул, что укрепление внешнеэкономических связей является одним из основных приоритетов развития республики.

Источник: пресс-служба Радия Хабирова

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