Сергей Лавров и Глава Башкирии обсудили главные направления внешнеэкономической деятельности региона

Сергей Лавров отметил, что Башкортостан вносит значительный вклад в укрепление дружественных отношений России с другими странами. Он выразил признательность Хабирову за создание отличных возможностей проведения международных мероприятий. Также было отмечено, что ожидается успешная организация Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в следующем году.

Сергей Лавров также отметил активное участие Башкортостана в деятельности ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что все достижения и перспективы в этой области явно видны. Также министром был вручен нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество» Радию Хабирову. В свою очередь, Радий Хабиров поблагодарил главу МИД России за высокую оценку и подчеркнул, что укрепление внешнеэкономических связей является одним из основных приоритетов развития республики.

Источник: пресс-служба Радия Хабирова