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15 Ноября , 16:57

В Башкирии 17-летний водитель в ДТП едва не погубил себя и своих друзей

В городе Салавате 17-летний парень за рулём автомобиля  «Лада Веста» на улице Калинина врезался в бетонное ограждение. После столкновения автомобиль опрокинулся. 

В Башкирии 17-летний водитель в ДТП едва не погубил себя и своих друзей
В Башкирии 17-летний водитель в ДТП едва не погубил себя и своих друзей

Водитель и его пассажиры, две девочки 15 и 13 лет и  17-летний подросток, обратились за медпомощью. Врачи оказали необходимую помощь. Девочки госпитализированы. Несовершеннолетний молодой человек не имел права управлять автомобилем, он  отказался пройти тест на наличие алкоголя. 

Как выяснилось, нарушителем оказался 17-летний житель села Сабашево, который  взял у отца ключи от машины и поехал с другом в Салават. Там юноши встретили других  знакомых и решили покататься по городу. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ.

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"Стерлитамакский рабочий"

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