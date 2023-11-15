В Башкирии 17-летний водитель в ДТП едва не погубил себя и своих друзей

Водитель и его пассажиры, две девочки 15 и 13 лет и 17-летний подросток, обратились за медпомощью. Врачи оказали необходимую помощь. Девочки госпитализированы. Несовершеннолетний молодой человек не имел права управлять автомобилем, он отказался пройти тест на наличие алкоголя.

Как выяснилось, нарушителем оказался 17-летний житель села Сабашево, который взял у отца ключи от машины и поехал с другом в Салават. Там юноши встретили других знакомых и решили покататься по городу.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ.