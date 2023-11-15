+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Ноября , 14:37

В Башкирии болельщица ХК "Салават Юлаев" отметила столетний юбилей

Жительница небольшого поселка Ахуново и вдохновленная фанатка хоккейного клуба "Салават Юлаев", Рабига Ахтямова, отпраздновала свой столетний юбилей в кругу близких и родных. Руслан Гилязетдинов, глава администрации Учалинского района, поделился, что Рабига Хайдаргалиевна всегда интересуется международными новостями, читает газеты и с удовольствием поддерживает ХК "Салават Юлаев".

В Башкирии болельщица ХК "Салават Юлаев" отметила столетний юбилей
В Башкирии болельщица ХК "Салават Юлаев" отметила столетний юбилей

Родилась Рабига Хайдаргалиевна 14 ноября 1923 года в деревне Ново-Амирово Буздякского района. В 1940 году она поступила в Белебеевское педагогическое училище, однако, из-за начала Великой Отечественной войны, вместе с родителями пришлось переехать в Учалинский район. В своей жизни Рабига Хайдаргалиевна успела поработать заведующей библиотекой, секретарем сельсовета, заведующей начальной школы в деревне Сайтаково, а также учителем начальных классов в Ахуново и начальником сельской почты. Все это время, вместе со своим супругом – ветераном Великой Отечественной войны, Хади Хайдаровичем, они воспитали и вырастили пятерых прекрасных детей. На данный момент, у Рабиги Ахтямовой радует глаз своим присутствием 11 внуков, 20 правнуков и 2 праправнука.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-15/v-bashkirii-bolelschitsa-hk-salavat-yulaev-otmetila-vekovoy-yubiley-3521737 

Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова 

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru