В Башкирии болельщица ХК "Салават Юлаев" отметила столетний юбилей

Родилась Рабига Хайдаргалиевна 14 ноября 1923 года в деревне Ново-Амирово Буздякского района. В 1940 году она поступила в Белебеевское педагогическое училище, однако, из-за начала Великой Отечественной войны, вместе с родителями пришлось переехать в Учалинский район. В своей жизни Рабига Хайдаргалиевна успела поработать заведующей библиотекой, секретарем сельсовета, заведующей начальной школы в деревне Сайтаково, а также учителем начальных классов в Ахуново и начальником сельской почты. Все это время, вместе со своим супругом – ветераном Великой Отечественной войны, Хади Хайдаровичем, они воспитали и вырастили пятерых прекрасных детей. На данный момент, у Рабиги Ахтямовой радует глаз своим присутствием 11 внуков, 20 правнуков и 2 праправнука.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-15/v-bashkirii-bolelschitsa-hk-salavat-yulaev-otmetila-vekovoy-yubiley-3521737

Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова