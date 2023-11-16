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16 Ноября , 15:57

На вахтовика из Башкирии напал якутский медведь-шатун

Случай нападения произошло с 37-летним уфимцем, который работает инженером-механиком на Чаяндинском месторождении в Якутии. Утром 10 ноября, всего в 180 км от поселка Витим, где базируются вахтовики предприятия «РусГазБурение», он стал жертвой атаки голодного медведя. Об этом сообщают издания «КП-Уфа» и «КП-Якутия».

На вахтовика из Башкирии напал якутский медведь-шатун
На вахтовика из Башкирии напал якутский медведь-шатун

Все остальные вахтовики пытались отпугнуть хищника, прибегая к использованию огнетушителей, но это не помогло. На некоторое время медведь отпустил уфимца, но сразу же напал на его коллегу. Его удалось спасти благодаря охотнику, который, только что прибыв на место происшествия, выстрелил в голодного медведя. Пострадавшие мужчины получили серьезные травмы: скальпированные раны головы, многочисленные повреждения верхних и нижних конечностей. Тревожная ситуация вынудила их срочно доставить в больницу поселка Витим, где им оказали первую помощь. 12 ноября они уже были перевезены спецбортом в московский институт имени Склифосовского.

На данный момент пострадавшие находятся на лечении в травматологическом отделении московской больницы. По словам уфимца, его раны начинают заживать. Как только ему будет предоставлена возможность послеоперационной реабилитации, он планирует отправиться домой, к своей семье.

Источник: https://web.telegram.org/k/#@ufa_rb 

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