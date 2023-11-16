В Башкирии лучшим журналистам вручили премии имени Шагита Худайбердина

По информации Республики Башкортостан, главный редактор журнала "Агидель" и известный писатель Мунир Кунафин получил премию за его умело написанный очерк "Одной жизни, видимо, мало" и за захватывающий литературный проект "Когда созревали вишни". Журналистический коллектив БСТ был отмечен за межнациональный проект "Тэмле. Мы вместе", а также коллектив издания "Благоварские вести" за цикл статей под названием "Своих не бросаем". Их работы победили среди 11 участников-авторов и трех творческих коллективов.

Церемония вручения наград проходила в музее, посвященном Шагиту Худайбердину. Победителей поздравил Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике и председатель конкурсной комиссии. Он отметил, что последние годы были непростыми для журналистов, которые, как и остальные граждане страны, проживали в условиях пандемии и военной операции.

- СМИ были подвержены массовым информационным атакам, в то время как СВО было на страже интересов каждого человека, - подчеркнул он. - Хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим журналистам, благодаря которым правда продолжала доходить до наших жителей. Это огромная ответственность.

Урал Тагирович также напомнил о том, что в следующем году премия имени Шагита Худайбердина будет увеличена в пять раз до 500 тысяч рублей по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Кроме того, будут выделены 50 миллионов рублей в виде грантов для реализации медиа-проектов, а также будет учреждена новая премия под названием "Достоверность. Ответственность. Мужество". Она призвана отметить тех журналистов, которые сейчас на передовой и предоставляют населению правдивую информацию о действиях наших бойцов. Урал Кильсенбаев подчеркнул, что все эти стимулы призваны подчеркнуть уважение к жесткому труду журналистов и привлечь молодежь в медиасферу.

Источник: https://resbash.ru/news/kultura/2023-11-16/v-ufe-luchshim-zhurnalistam-vruchili-premii-imeni-shagita-hudayberdina-3524194

Фото: Александр ДАНИЛОВ.