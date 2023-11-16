В Стерлитамаке выбрали лучшую работницу года

Городской дворец культуры (бывший ДК «Сода») собрал на сцене молодых, красивых, талантливых, творческих, инициативных и трудолюбивых девушек на традиционный городской конкурс «Работница года».

В большом зале царил настоящий аншлаг, а в фойе дворца предприятия, организации и предприниматели развернули выставку, знакомящую гостей мероприятия со своей деятельностью.

Финал городского конкурса профессионального мастерства среди трудящейся молодёжи «Работница-2023» посвящён Дню профсоюзного работника Республики Башкортостан. Организаторы конкурса – отдел по молодёжной политике администрации г.Стерлитамака, бренд-продюсер Вера Ротова, координационный совет объединения профсоюзов города.

Начался праздник с юмористической сценки с участием двух блондинок – блогера и фрилансера, которые томными голосами рассуждали о том, что работа сейчас в тренде. Не найдя взаимопонимания, собеседницы стали желать друг другу самого страшного: чтобы все подписчики отписались, появились лишние килограммы далее в том же духе. Фантазия этих милых дам не знала предела, но внезапно этот забавный спор прервал появившийся на сцене ведущий и предложил наконец начать конкурс.

На секунду в зале погас свет, а когда сцена вновь осветилась, перед зрителями предстали прекрасные участницы. Они уверенно и грациозно двигались, словно вся их жизнь была связана со сценой

Ведущие представили лучших девушек предприятий и организаций Стерлитамака, которые органично сочетают успешную работу, творческое развитие, необычные увлечения, общественные нагрузки и многое другое. А самое главное – они замечательные дочери, супруги и мамы.

С напутствием к участницам, жюри и зрителям обратились гости конкурса – исполняющий обязанности главы администрации ГО Артур Гафаров, председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко и председатель Молодёжной общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае РБ Зарина Газизова.

Конкурс продолжился творческими номерами участниц, в них девушки не только блеснули своими талантами, но и рассказали о своих профессиях. Финалистки исполняли песни и танцы, показывали сценки, в которых им помогали группы поддержки. Завораживающим был акробатический номер Алёны Усовой (ООО «Эколь»), не оставивший никого равнодушным. В лучших традициях устного народного творчества была представлена сказка об импортозамещении в исполнении работников НПО «Станкостроение», главную роль в которой исполнила Аделина Булатова. Ярким и артистически профессиональным получилась композиция библиотекаря «Однажды в библиотеке в стиле Алеси Шибаевой». На сцене появился настоящий храм книги в виде стеллажей с творениями гениев литературы. Но вот стенды поворачиваются к зрителям обратной стороной, а там – изображения читателей с книгами в руках. На этом фоне – увлекательный рассказ о пути Алеси к своей профессии. Экзотический и феерический номер показала педагог дополнительного образования Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Регина Нуриева. На сцене в лучших традициях Болливуда в сопровождении студентов в спецодежде и девушек в индийских национальных костюмах харизматичная Регина Альбертовна блистала в роли солистки под песню, призывающую учиться на строителя. В финале номера восточные красавцы и красавицы в сопровождении индийского слона подарили жюри чай.

После знакомства с творческими номерами члены жюри отправились для совещания, а конкурсантки – готовиться к выходу в вечерних нарядах.

Паузу перед объявлением результатов заполнили выступления певца Глеба Радова, преподавателя саксофона детской музыкальной школы № 3 Ирины Бакалдиной, студентов Башкирского республиканского колледж культуры и искусства, Азалии Шафиковой и танцевального коллектива «Экстрим».

И вот настал волнительный момент – объявление результатов конкурса «Работница года». Члены жюри вышли на сцену, где их ждали финалистки.

В номинации «Народное голосование», которое проходило онлайн, победила Регина Нуриева (СКСиПТ). Алеся Шибаева (ЦБС) стала «Мисс «Масштабное событие». Номинация «Мисс «Преданность профессии» досталась Светлане Пестряевой (школа № 4). Светлану Каткову (МУП «Стерлитамак Водоканал») выбрали в номинации «Работница «Сталь». Лиана Васильева (МБУ «РСУ ДОР») – «Мисс «Гордость предприятия», Полина Стрижкова (Фонд поддержки и развития образования) – «Мисс «Творческая личность». Алёна Усова (ООО «Эколь») победила в номинации «Мисс «Вдохновение предприятия», Марина Матвеева (Центр поддержки участников СВО и членов их семей) стала «Мисс «Героиня нашего времени», Светлана Абдулова (ООО «Башхимтранс») – «Мисс «Уверенность предприятия», Регина Бакирова (АО «СНХЗ») – «Мисс «Движение – жизнь», «Мисс «Активность» – Рузиля Шамсутдинова (детский сад № 73), «Мисс «Хранительница традиций» – Резеда Юскаева (Стерлитамакский психоневрологический интернат), «Мисс «В ногу со временем» – Евгения Кулькова (ФКП «Авангард»), «Мисс «Мудрость предприятия» – Евгения Власенко (АО «Сырьевая компания»), «Мисс «Обворожительная улыбка» – Алина Гумерова (Республиканская клиническая инфекционная больница (филиал в Стерлитамаке), «Мисс «Благодарность» – Аделина Булатова (ООО НПО «Станкостроение»), «Мисс «Лучшая на своём предприятии» – Альбина Каримова (МУП «СТУ»).

Третье место в конкурсе досталось Регине Санчаевой (главный специалист операционного зала МФЦ), второй стала Елена Абрамова (аппаратчик цеха № 11 АО «БСК»), на первом месте –Ильмира Хусаинова (преподаватель по классу вокала детской музыкальной школы № 3). Гран-при выиграла педагог дополнительного образования СКСиПТ, хореограф Регина Нуриева.

Все финалистки получили дипломы, ценные подарки, сертификаты от спонсоров конкурса и прекрасные букеты цветов.

Фото Тамары Андреевой