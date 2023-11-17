+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
17 Ноября , 09:50

Обновление дорог в Башкортостане: информационное сообщение в прямом эфире

Дорожная инфраструктура в республике постоянно совершенствуется и развивается.Что планируется ремонтировать в ближайшее время? Успеют ли завершить строительство мостов и устранить наиболее сложные участки дорог в оговоренные сроки? А сколько стоит проложить один километр автотрассы?

На эти и другие важные вопросы, относящиеся к теме дорожного строительства и обслуживания, представители специализированных министерств и ведомств, а также эксперты, будут отвечать в прямом эфире на телеканале БСТ и в социальных сетях центрального управления дорожной сферы Башкортостана.

Чтобы задать свой вопрос, вы можете использовать социальные сети центрального управления дорожной сферы Башкортостана с указанием хештега "#вопросы_по_дорогам" или позвонить по номеру 218 19 19 (с 8:00 до 20:00):

Будьте внимательны!

Трансляция прямого эфира на телеканале БСТ и в социальных сетях состоится 20 ноября, в понедельник, в 19:00. Не пропустите!

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru