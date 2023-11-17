Обновление дорог в Башкортостане: информационное сообщение в прямом эфире

На эти и другие важные вопросы, относящиеся к теме дорожного строительства и обслуживания, представители специализированных министерств и ведомств, а также эксперты, будут отвечать в прямом эфире на телеканале БСТ и в социальных сетях центрального управления дорожной сферы Башкортостана.



Чтобы задать свой вопрос, вы можете использовать социальные сети центрального управления дорожной сферы Башкортостана с указанием хештега "#вопросы_по_дорогам" или позвонить по номеру 218 19 19 (с 8:00 до 20:00):



Будьте внимательны!



Трансляция прямого эфира на телеканале БСТ и в социальных сетях состоится 20 ноября, в понедельник, в 19:00. Не пропустите!