«Прямая линия» с участием Радия Хабирова: как задать вопрос Главе Башкирии

Существуют два способа обратиться на «Прямую линию» Радия Хабирова:

- Написав комментарий под постами в социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники», на страницах Радия Хабирова.

- Через официальный сайт руководства региона.

Для этого необходимо загрузить видеовопрос в специальном разделе.

Как сформулировать видеовопрос?

Вопросы через социальные сети могут быть обозначены без особых требований, но для направления видеовопроса нужно выполнить следующие действия:

- Авторизоваться на сайте Госуслуг и убедиться в актуализации учетной записи.

- Перейти на официальный сайт Главы региона, прокрутить главную страницу вниз и найти раздел «Госуслуги. Решаем вместе».

- Выбрать пункт «Сообщить о проблеме» в разделе «Госуслуги. Решаем вместе».

- Загрузить видео через предоставленную форму.

- Заполнить все необходимые поля и выбрать соответствующий раздел.

- Загрузить видеовопрос.

Какие требования предъявляются к видео?

При отправке видеовопроса, стоит учесть следующие требования:

- Длительность видео не должна превышать одной минуты при загрузке через мобильное приложение и 10 мегабайт при загрузке с компьютера.

- Снимать видео рекомендуется в хорошо освещенном помещении, чтобы лицо говорящего было четко видно.

- Избегайте засветки фона (не снимайте против света).

- Держите камеру во время съемки в горизонтальном положении.

- Убедитесь в статичности видео, зафиксировав камеру телефона.

- Если съемка происходит на улице, проверьте хорошую слышимость.

- Назовите свое полное имя, фамилию и отчество, а также название вашего города или села, района. После этого задайте свой вопрос.

- Завершите видео, указав, что это вопрос на «Прямую линию» с Радием Хабировым.

Для получения дополнительной информации о том, как правильно отправить свои вопросы, вы можете обратиться к видеоинструкции.

Сколько времени у меня осталось, чтобы задать вопрос?

Вопросы от жителей принимаются до начала прямой линии и даже во время самой трансляции. Видеовопросы можно будет загрузить на официальный сайт руководителя до 28 ноября, 19 часов.

Дата и место проведения «Прямой линии»?

Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире 29 ноября на таких телеканалах, как БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», а также на радиостанциях «Юлдаш» и «Радио России». Трансляция также будет доступна на страницах Главы БР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ЦУР РБ.

Начало прямого эфира в 19 часов. Сколько обычно поступает вопросов на «Прямую линию» и сколько успевает ответить Глава республики?

Стоит отметить, что предстоящая «Прямая линия» с Радием Хабировым будет пятой, проходящей после его вступления в должность Главы региона. В прошлом году она состоялась 27 октября и продолжалась около четырех часов. В ходе трансляции ее смотрело 135 606 человек. За время эфира из республики поступило более двух тысяч сообщений, а общее количество вопросов, полученных с момента объявления о прямой линии, превысило трех тысяч.

Чаще всего темами вопросов становились дороги, проблемы ЖКХ и частичная мобилизация.

«Каждый день наша управленческая команда отвечает на сотни вопросов жителей республики по самым разным вопросам. И раз в год я провожу прямую линию, чтобы ответить на некоторые из них лично. Для меня такой диалог действительно важен. Я считаю, что общение с людьми — это основа работы любого чиновника. Такой формат позволяет рассмотреть все вопросы комплексно, и это помогает в нашей системной работе», — поделился Глава республики на своей странице в «ВКонтакте».

Фото: ИА "Башинформ".