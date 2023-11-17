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17 Ноября , 15:00

Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"

Друзья, вот и подошел к концу городской этап конкурса на звание «Супербабушка», который стартовал в нашей группе еще 9 октября.

Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"

Все это время вы активно голосовали и поддерживали своих любимых бабушек, которые, мы уверены, все достойны победы!

Но напоминаем, что тройка призеров была определена по наибольшему количеству голосов, набранных по ИТОГУ ГОЛОСОВАНИЯ.

Таким образом, 1 место заняла Людмила Ивановна Теплова, которая получила 317 голосов, на 2 месте расположилась Ольга Владимировна Важдаева, за нее проголосовало 311 человек,  3 место у Альфии Файзрахмановны Бикташевой, на ее счету 167 голосов.

Участницы, занявшие 3 призовых места, получат наборы косметики.

Ознакомиться с результатами конкурса можно по ссылке - https://vk.com/app7198399_-22753747#poll653f4b743f89cf1a57a948d9

Завершится конкурс республиканским этапом, в котором город представит участница, ставшая победительницей в городском этапе.

Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"
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"Стерлитамакский рабочий"

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