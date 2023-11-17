Результаты городского этапа конкурса "Супербабушка"

Все это время вы активно голосовали и поддерживали своих любимых бабушек, которые, мы уверены, все достойны победы!

Но напоминаем, что тройка призеров была определена по наибольшему количеству голосов, набранных по ИТОГУ ГОЛОСОВАНИЯ.

Таким образом, 1 место заняла Людмила Ивановна Теплова, которая получила 317 голосов, на 2 месте расположилась Ольга Владимировна Важдаева, за нее проголосовало 311 человек, 3 место у Альфии Файзрахмановны Бикташевой, на ее счету 167 голосов.

Участницы, занявшие 3 призовых места, получат наборы косметики.

Ознакомиться с результатами конкурса можно по ссылке - https://vk.com/app7198399_-22753747#poll653f4b743f89cf1a57a948d9

Завершится конкурс республиканским этапом, в котором город представит участница, ставшая победительницей в городском этапе.