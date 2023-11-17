-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
17 Ноября , 15:25

В Стерлитамакском районе агрохолдингу выделен земельный участок площадью 480 га без проведения торгов

 Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по упрощенной процедуре выделило для развития такой отрасли, как растениеводство, 480 га земли ООО "СП Урожай".

В настоящее время они занимаются строительством животноводческого комплекса на 2 тыс. голов скота. Для обеспечения кормовой базы им необходимы дополнительные площади для посевов и современный семенной завод.

Минземимущество продолжает работать над созданием комфортных условий для инвесторов, ориентированных на импортозамещение. Новые правила предоставления земли для таких проектов вступили в силу в апреле 2023 года.

Сейчас уже предоставлено 225 участков для развития растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. По словам министра Натальи Полянской, такой успех демонстрирует, что мы двигаемся в правильном направлении.

 Группа компаний "Урожай" уже завершает проект по строительству селекционно-семеноводческого центра в Аургазинском районе. Это только одна часть общих республиканских инвестиций в агропромышленный сектор. Они также выполняют проект по строительству животноводческого комплекса на 6530 дойных коров и производству продукции молочного направления. Общий объем инвестиций составляет около 4 млрд рублей, и создано более 100 новых рабочих мест.

Новый проект ООО "СП Урожай" в Стерлитамакском районе предусматривает развитие растениеводства и строительство современного семенного завода. Этот проект рассчитан на 15 лет и требует инвестиций в размере 5 млн рублей, большая часть которых будет привлечена благодаря новым технологиям и сельскохозяйственной технике. Предприятие сможет повысить производительность и снизить затраты на производство. Республика создает максимально комфортные условия для таких инвесторов, предоставляя льготы и преференции.

Артур Аманбаев, заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан пояснил, что новые правила предоставления земельных участков без проведения торгов позволяют ускорить процесс аренды и способствуют развитию экономики Башкортостана, стимулируют деловую активность регионального бизнеса.

Подробности о порядке предоставления земельных участков без проведения торгов можно найти на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. Чтобы получить участок в аренду, инвестор должен подать заявление в Минземимущество РБ и приложить необходимые документы. Эта инициатива позволит привлечь инвесторов со новыми подходами и компетенциями, способствуя развитию региона.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru