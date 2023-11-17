В Стерлитамакском районе агрохолдингу выделен земельный участок площадью 480 га без проведения торгов

В настоящее время они занимаются строительством животноводческого комплекса на 2 тыс. голов скота. Для обеспечения кормовой базы им необходимы дополнительные площади для посевов и современный семенной завод.

Минземимущество продолжает работать над созданием комфортных условий для инвесторов, ориентированных на импортозамещение. Новые правила предоставления земли для таких проектов вступили в силу в апреле 2023 года.

Сейчас уже предоставлено 225 участков для развития растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. По словам министра Натальи Полянской, такой успех демонстрирует, что мы двигаемся в правильном направлении.

Группа компаний "Урожай" уже завершает проект по строительству селекционно-семеноводческого центра в Аургазинском районе. Это только одна часть общих республиканских инвестиций в агропромышленный сектор. Они также выполняют проект по строительству животноводческого комплекса на 6530 дойных коров и производству продукции молочного направления. Общий объем инвестиций составляет около 4 млрд рублей, и создано более 100 новых рабочих мест.

Новый проект ООО "СП Урожай" в Стерлитамакском районе предусматривает развитие растениеводства и строительство современного семенного завода. Этот проект рассчитан на 15 лет и требует инвестиций в размере 5 млн рублей, большая часть которых будет привлечена благодаря новым технологиям и сельскохозяйственной технике. Предприятие сможет повысить производительность и снизить затраты на производство. Республика создает максимально комфортные условия для таких инвесторов, предоставляя льготы и преференции.

Артур Аманбаев, заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан пояснил, что новые правила предоставления земельных участков без проведения торгов позволяют ускорить процесс аренды и способствуют развитию экономики Башкортостана, стимулируют деловую активность регионального бизнеса.

Подробности о порядке предоставления земельных участков без проведения торгов можно найти на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. Чтобы получить участок в аренду, инвестор должен подать заявление в Минземимущество РБ и приложить необходимые документы. Эта инициатива позволит привлечь инвесторов со новыми подходами и компетенциями, способствуя развитию региона.