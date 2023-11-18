Глава Башкортостана побывал в новой столовой парка «Патриот»

Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в парке «Патриот», где посетил новую столовую и принял участие в рабочем совещании по вопросам развития сети учебно-методического центра «Авангард».

По словам директора центра Никиты Рекрута, по федеральной программе были запущены два модульных корпуса, в связи с чем количество людей увеличилось на сто человек. Поэтому потребовалось строительство здания столовой. Здание уже эксплуатируется, теперь одновременно могут принимать пищу триста человек. Дети могут больше времени посвящать другим делам. Кроме того, в столовой могут проходить разные мероприятия с большим участием людей.

Радий Фаритович пообщался с участниками слёта студенческого актива высших учебных заведений Башкирии.

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