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18 Ноября , 18:00

Заседание регионального отделения Русского географического общества прошло под руководством Радия Хабирова

Выездное заседание отделения РГО состоялось на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Заседание регионального отделения Русского географического общества прошло под руководством Радия Хабирова
Заседание регионального отделения Русского географического общества прошло под руководством Радия Хабирова

Выездное заседание отделения РГО состоялось на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Были подведены итоги работы в текущем году, обсуждалась перспектива научно-исследовательской и просветительской деятельности в республике.

Радий Хабиров наградил активистов за вклад в туристическую отрасль республики. Государственных наград удостоены программы «Атлас Баженова», «Башкирские каникулы» и «Тәмле».

По словам министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова, туристический поток в Башкирию увеличился на 30 процентов и составляет 1,8 миллиона человек.

Особого внимания заслуживают социальные туры по республиканским проектам «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм».

Обсуждались вопросы дальнейшего развития территорий геопарков «Торатау», «Янган-Тау».

Фото: https://glavarb.ru/rus/press

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