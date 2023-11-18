Заседание регионального отделения Русского географического общества прошло под руководством Радия Хабирова

Выездное заседание отделения РГО состоялось на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Были подведены итоги работы в текущем году, обсуждалась перспектива научно-исследовательской и просветительской деятельности в республике.

Радий Хабиров наградил активистов за вклад в туристическую отрасль республики. Государственных наград удостоены программы «Атлас Баженова», «Башкирские каникулы» и «Тәмле».

По словам министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова, туристический поток в Башкирию увеличился на 30 процентов и составляет 1,8 миллиона человек.

Особого внимания заслуживают социальные туры по республиканским проектам «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм».

Обсуждались вопросы дальнейшего развития территорий геопарков «Торатау», «Янган-Тау».

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