Журналисты юго-запада Башкирии встретились на очередном семинаре

Обсуждались многие важные вопросы, с которыми работники республиканских СМИ сталкиваются ежедневно: какие фотографии можно размещать на сайтах изданий без риска быть оштрафованным; как действовать, если материал корреспондента без разрешения опубликован на другом ресурсе; как увеличить число подписчиков в соцсетях и аудиторию на сайтах газет, сохранив при этом тиражи и т.д. Руководил совещанием и.о. гендиректора ГУП ИД «Республика Башкортостан» Расул Сафаргалеев.

По словам заместителя главы администрации Туймазинского района Руслана Агапитова, журналисты трудятся в непростой обстановке: выдержали испытание пандемией, сегодня в условиях участия нашей страны в СВО приходится преодолевать информационные атаки и фейки. Благодаря труду работников СМИ граждане получают достоверную информацию.

Газете «Туймазинский вестник», выходящей на русском и татарском языках, скоро исполнится 93 года. Это уважаемое издание с тиражом около 6 тысяч экземпляров любит не одно поколение города и района. У газеты есть официальный сайт и сообщества в соцсетях. Почти 200 тысяч человек в месяц читают материалы в печатной газете и на интернет-ресурсах.

Корреспонденты республиканских СМИ кроме основной деятельности участвуют во многих полезных для жителей региона проектах.

Председатель Союза журналистов РБ Вадут Исхаков отметил, что многие корреспонденты работали в зоне СВО и готовили правдивые материалы о происходящих событиях.

Медиа-тренер, эксперт Зухра Саиткулова подробно проанализировала печатные СМИ Юго-западного МТО и поделилась идеями по созданию интересного контента для читателей.

Полезным было выступление заместителя главного редактора ИА «Башинформ» Станислава Шахова о допускаемых на сайте ошибках и способах их исправить.

Наболевшие вопросы обсуждались в течение всего дня. Журналисты делились своим опытом и идеями и получали ценные советы.

Фото: https://tuvest.ru/news/