В Башкирии ожидается похолодание до -14 градусов

19 ноября ожидается ясная погода, температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов. Ветер западный.

Ночь 20 ноября также пройдет без осадков, днем в некоторых районах возможен небольшой снегопад. Направление ветра сменится на южное, юго-восточное и будет умеренной силы, иногда с порывами. Температура ночью составит от -4 до -9 градусов, а в некоторых районах может опуститься до -14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов, в некоторых местах упадут до -5 градусов.

Во вторник, 21 ноября, ожидаются осадки в виде снега, который сможет перейти в мокрый снег с дождем. Важно отметить, что возможны обледенение, образование слякоти на проводах и деревьях, а также снежные заносы на дорогах и гололедица. Направление ветра сохранится юго-восточным, умеренной силы, но местами будут сильные порывы. Ночью температура будет варьироваться от -2 до -7 градусов, а днем столбики термометров покажут от +3 до -2 градусов.

Фото Эльвиры Рахимовой.