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19 Ноября , 17:14

В Стерлитамаке планируется ремонт пешеходного мостика на улице Халтурина

Администрация города объявила аукцион, по которому будет выбран подрядчик для выполнения работ. Бюджет на ремонт составляет 1 399 729 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября.

В Стерлитамаке планируется ремонт пешеходного мостика на улице Халтурина
В Стерлитамаке планируется ремонт пешеходного мостика на улице Халтурина

Подрядчик должен завершить ремонт до 15 мая 2024 года. В рамках работ планируется произвести следующие действия: снятие металлических поручней, разборку деревянных прогонов и настилов, удаление элементов каркаса из бревен и пластин. Также будет выполнена установка нового настила из досок хвойных пород, проведено антисептирование древесины маслянистыми антисептиками и окраска. Планируется собрать лестницу с ограждением, усилить металлические конструкции, а также заменить светильник на мостике.

Источник: https://t.me/UTVugRB.

Фото Вадима Магданова.

 

Автор:Эльвира Рахимова
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