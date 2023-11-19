В Стерлитамаке планируется ремонт пешеходного мостика на улице Халтурина

Подрядчик должен завершить ремонт до 15 мая 2024 года. В рамках работ планируется произвести следующие действия: снятие металлических поручней, разборку деревянных прогонов и настилов, удаление элементов каркаса из бревен и пластин. Также будет выполнена установка нового настила из досок хвойных пород, проведено антисептирование древесины маслянистыми антисептиками и окраска. Планируется собрать лестницу с ограждением, усилить металлические конструкции, а также заменить светильник на мостике.

Источник: https://t.me/UTVugRB.

Фото Вадима Магданова.