Как бойцы полка «Башкортостан» выполняют задачи спецоперации

Об этом рассказали во время еженедельного оперативного совещания под руководством Главы Башкортостана.

Боевое подразделение было сформировано весной-летом 2023 года. 29 июня командир полка Роман Мустафин получил из рук Радия Хабирова знамя полка.

По сообщению заместителя командира подразделения по военно-политической работе подполковника Рустэма Шагабутдинова, бойцы успешно справляются с поставленнымие задачами.

Батальоны, носящие имена героев Даяна Мурзина, Тагира Кусимова и Миннигали Губайдуллина находятся на передовой. Танковый батальон Сергея Зорина и артиллерийский дивизион Мугина Нагаева оказывают поддержку огнём. Бойцы штурмового батальона Гази Загитова участвуют в наступательных операциях.

Государственные и ведомственные награды вручены 65 воинам полка.

По словам Рустэма Шагабутдинова, для бойцов оборудованы тёплые блиндажи. Благодаря поддержке жителей республики и Главы Башкортостана воины и их семьи обеспечены всем необходимым.

Радий Хабиров сказал, что воины полка «Башкортостан» демонстрируют высокую подготовку и мужество. Глава региона обратился к администрациям муниципалитетов уделять внимание находящимся в отпуске бойцам.

Медалями генерала Шаймуратова награждены участники СВО Рустэм Шагабутдинов и Денис Камалетдинов. Солисту Башгосфилармонии Радику Динахметову – добровольцу батальона им.Т.Кусимова – присвоено звание народного артиста РБ. Музыкант подарил переданную бойцами подразделения шапку, на которой нанесены слова «Работаем, брат!».

Фото: https://glavarb.ru/