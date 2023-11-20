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20 Ноября , 18:10

Как бойцы полка «Башкортостан» выполняют задачи спецоперации

Об этом рассказали во время еженедельного оперативного совещания под руководством Главы Башкортостана.

Как бойцы полка «Башкортостан» выполняют задачи спецоперации
Как бойцы полка «Башкортостан» выполняют задачи спецоперации

Об этом рассказали во время еженедельного оперативного совещания под руководством Главы Башкортостана.

Боевое подразделение было сформировано весной-летом 2023 года. 29 июня командир полка Роман Мустафин получил из рук Радия Хабирова знамя полка.

По сообщению заместителя командира подразделения по военно-политической работе подполковника Рустэма Шагабутдинова, бойцы успешно справляются с поставленнымие задачами.

Батальоны, носящие имена героев Даяна Мурзина, Тагира Кусимова и Миннигали Губайдуллина находятся на передовой. Танковый батальон Сергея Зорина и артиллерийский дивизион Мугина Нагаева оказывают поддержку огнём. Бойцы штурмового батальона Гази Загитова участвуют в наступательных операциях.

Государственные и ведомственные награды вручены 65 воинам полка.

По словам Рустэма Шагабутдинова, для бойцов оборудованы тёплые блиндажи. Благодаря поддержке жителей республики и Главы Башкортостана воины и их семьи обеспечены всем необходимым.

Радий Хабиров сказал, что воины полка «Башкортостан» демонстрируют высокую подготовку и мужество. Глава региона обратился к администрациям муниципалитетов уделять внимание находящимся в отпуске бойцам.

Медалями генерала Шаймуратова награждены участники СВО Рустэм Шагабутдинов и Денис Камалетдинов. Солисту Башгосфилармонии Радику Динахметову – добровольцу батальона им.Т.Кусимова – присвоено звание народного артиста РБ. Музыкант подарил переданную бойцами подразделения шапку, на которой нанесены слова «Работаем, брат!».

Фото: https://glavarb.ru/

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