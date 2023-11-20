Спортсмен из Стерлитамака стал бронзовым призером в Первенстве мира по грэпплингу

Участниками стали спортсмены в возрасте от 6 до 60 лет, представляющие не только регионы России, а также зарубежные страны: Индию, Киргизию, Турцию, Алжир, Узбекистан, Сербию, Афганистан, Пакистан и Норвегию.



Более 400 атлетов состязались за звание самого лучшего и сильного борца. По информации комитета по физической культуре и спорту Стерлитамака, одним из призеров Первенства стал житель Стерлитамака Низам Идрисов, который занял третье место среди юниоров U-20.

Фото: комитет по физической культуре и спорту города Стерлитамака.