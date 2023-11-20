-3 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Ноября , 15:15

Спортсмен из Стерлитамака стал бронзовым призером в Первенстве мира по грэпплингу

С 18 по 19 ноября в Красногорске прошел Чемпионат мира по грэпплингу "World championship-2023" – борьбе, объединяющей в себе техники из разных видов спорта.

Спортсмен из Стерлитамака стал бронзовым призером в Первенстве мира по грэпплингу
Спортсмен из Стерлитамака стал бронзовым призером в Первенстве мира по грэпплингу
Участниками стали спортсмены в возрасте от 6 до 60 лет, представляющие не только регионы России, а также зарубежные страны: Индию, Киргизию, Турцию, Алжир, Узбекистан, Сербию, Афганистан, Пакистан и Норвегию.

Более 400 атлетов состязались за звание самого лучшего и сильного борца. По информации комитета по физической культуре и спорту Стерлитамака, одним из призеров Первенства стал житель Стерлитамака Низам Идрисов, который занял третье место среди юниоров U-20.
 
Фото: комитет по физической культуре и спорту города Стерлитамака.
 
 
 
 
Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru