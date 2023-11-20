В Башкирии республиканский турнир по панкратиону собрал будущих защитников

– Панкратион – это спортивная борьба. Ребята учатся защищать себя, овладевают приёмами, чтобы быть сильными, – говорит Михаил Фёдорович Кузьмин, руководитель «Витязя». – Тренироваться может любой ребёнок, независимо от физической подготовки (нужен только допуск от врача). Мы воспитываем ребят не агрессорами, а защитниками и знаем случаи, когда они вступались за младших – не давали их в обиду.
Клуб работает на базе гимназии № 1, панкратионом здесь занимаются около ста ребят из разных школ города. Среди воспитанников тренера Данилы Михайловича Белоклокова, учителя гимназии № 1, есть чемпионы России по боксу, а Эльмира Галлямова (девочка тренируется в «Витязе») на днях стала третьей на Чемпионате мира по борьбе.
– Мы работаем в тандеме, – говорит зам. директора гимназии № 1 Ильдар Искандарович Валитов. – В прошлом году мы первыми в городе и в республике открывали программу «Элементы бокса на уроках физкультуры» и проводили открытый городской турнир по панкратиону. В этом году он стал республиканским: приехали без малого две сотни спортсменов из Мелеуза, Салавата, Ишимбая, Благовещенска, Кармаскалов, Красноусольска: младшим участникам 12 лет, старшим – за 30.
Участников турнира словами о мужестве, доблести и силе воли приветствовали почётные гости, среди которых – заместители главы городской администрации А.Р.Гафаров и М.В.Григорьев, президент Федерации спортивной борьбы РБ Р.И.Хайруллин.
Наставники-спортсмены – это те, кто способен стать авторитетом для сегодняшних ребят:
– Сколько у меня благодарностей от соседей, – улыбается Егор Багров, предприниматель и молодой отец. – То пьяную компанию шугнул, то помог кому-нибудь – люди ведь разные, нужно быть готовым постоять за правду.
Он занимается спортом с третьего класса и знает, как научиться подростков применять навыки борьбы исключительно в благих целях:
– Дисциплина, здоровье, уважение к старшим, любовь к Родине – всё это прививается спортом. Если нужно воспитать мужской характер, если мама растит мальчика одна – отдавайте ребят к нам. Мы – своего рода братство. Сами, например, служили в десантуре и ребятам, которые хотят в спецназ, помогаем туда попасть. А для подростков, которые сидят в телефонах, есть верный способ вернуть их в жизнь: телефон забрали, привели в зал. Уговаривать не получится, надо действовать.
Екатерина ЯКОВЛЕВА, Анжелина ИВАШУТОВА (10 лет)