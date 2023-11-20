В Башкирии республиканский турнир по панкратиону собрал будущих защитников

– Панкратион – это спортивная борьба. Ребята учатся защищать себя, овладевают приёмами, чтобы быть сильными, – говорит Михаил Фёдорович Кузьмин, руководитель «Витязя». – Тренироваться может любой ребёнок, независимо от физической подготовки (нужен только допуск от врача). Мы воспитываем ребят не агрессорами, а защитниками и знаем случаи, когда они вступались за младших – не давали их в обиду.

Клуб работает на базе гимназии № 1, панкратионом здесь занимаются около ста ребят из разных школ города. Среди воспитанников тренера Данилы Михайловича Белоклокова, учителя гимназии № 1, есть чемпионы России по боксу, а Эльмира Галлямова (девочка тренируется в «Витязе») на днях стала третьей на Чемпионате мира по борьбе.