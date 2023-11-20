-3 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Ноября , 23:59

В Башкирии республиканский турнир по панкратиону собрал будущих защитников

Республиканский турнир по панкратиону, организованный в Стерлитамаке городской администрацией, гимназией № 1, спортивным клубом «Витязь» и Федерацией спортивной борьбы РБ, был посвящён защитникам Отечества и памяти выпускника гимназии № 1 Арсения Кузьменко.

В Башкирии республиканский турнир по панкратиону собрал будущих защитников
В Башкирии республиканский турнир по панкратиону собрал будущих защитников

– Панкратион – это спортивная борьба. Ребята учатся защищать себя, овладевают приёмами, чтобы быть сильными, – говорит Михаил Фёдорович Кузьмин, руководитель «Витязя». – Тренироваться может любой ребёнок, независимо от физической подготовки (нужен только допуск от врача). Мы воспитываем ребят не агрессорами, а защитниками и знаем случаи, когда они вступались за младших – не давали их в обиду.

Клуб работает на базе гимназии № 1, панкратионом здесь занимаются около ста ребят из разных школ города. Среди воспитанников тренера Данилы Михайловича Белоклокова, учителя гимназии № 1, есть чемпионы России по боксу, а Эльмира Галлямова (девочка тренируется в «Витязе») на днях стала третьей на Чемпионате мира по борьбе.

– Мы работаем в тандеме, – говорит зам. директора гимназии № 1 Ильдар Искандарович Валитов. – В прошлом году мы первыми в городе и в республике открывали программу «Элементы бокса на уроках физкультуры» и проводили открытый городской турнир по панкратиону. В этом году он стал республиканским: приехали без малого две сотни спортсменов из Мелеуза, Салавата, Ишимбая, Благовещенска, Кармаскалов, Красноусольска: младшим участникам 12 лет, старшим – за 30.

Участников турнира словами о мужестве, доблести и силе воли приветствовали почётные гости, среди которых – заместители главы городской администрации А.Р.Гафаров и М.В.Григорьев, президент Федерации спортивной борьбы РБ Р.И.Хайруллин. 

Наставники-спортсмены – это те, кто способен стать авторитетом для сегодняшних ребят:

– Сколько у меня благодарностей от соседей, – улыбается Егор Багров, предприниматель и молодой отец. – То пьяную компанию шугнул, то помог кому-нибудь – люди ведь разные, нужно быть готовым постоять за правду.

Он занимается спортом с третьего класса и знает, как научиться подростков применять навыки борьбы исключительно в благих целях:

– Дисциплина, здоровье, уважение к старшим, любовь к Родине – всё это прививается спортом. Если нужно воспитать мужской характер, если мама растит мальчика одна – отдавайте ребят к нам. Мы – своего рода братство. Сами, например, служили в десантуре и ребятам, которые хотят в спецназ, помогаем туда попасть. А для подростков, которые сидят в телефонах, есть верный способ вернуть их в жизнь: телефон забрали, привели в зал. Уговаривать не получится, надо действовать.  

Екатерина ЯКОВЛЕВА, Анжелина ИВАШУТОВА (10 лет)

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru