В Башкирии за 10 месяцев успели построить 2,6 млн квадратных метров жилья

Важно отметить, что задачей превышения прошлогодних показателей ввода жилья в Башкортостане до 2023 года занимается Правительственная комиссия по региональному развитию под предводительством вице-премьера Марата Хуснуллина, как рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин.

Кстати, в целом за 2022 год было сдано в эксплуатацию 3,062 миллиона квадратных метров жилья по всей территории Башкортостана. Нынешней же целью является достижение показателя в 3,1 миллиона квадратных метров.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкортостан занимает второе место по объему строительства нового жилья, а по общей статистике России - восьмое.

На данный момент наблюдается активное строительство более чем 10 тысяч многоквартирных домов, который общей площадью составляют порядка 106 миллионов квадратных метров. Для достижения таких результатов применяется федеральная программа "Стимул", направленная на развитие инженерных сетей и финансируемая из бюджета. Кроме того, с прошлого года в регионе запущен проект комплексного развития территорий, который успешно реализуется в Уфе, Стерлитамаке, Чишминском, Уфимском и Стерлитамакском районах. В его рамках строятся жилые дома с сопутствующей социальной инфраструктурой и общественными пространствами.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172183.html