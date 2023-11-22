+1 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
22 Ноября , 10:15

Историки поделились мнением о создании музея кочевых цивилизаций в Башкирии

Известные ученые, археологи и другие эксперты Башкирии делятся своими мыслями о новом Евразийском музее кочевых цивилизаций, объясняющем его актуальность и важность для нашего региона.

Историки поделились мнением о создании музея кочевых цивилизаций в Башкирии
Историки поделились мнением о создании музея кочевых цивилизаций в Башкирии

Данир Гайнуллин, директор НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Башкортостан отмечает создание такого масштабного проекта, как Евразийский музей кочевых цивилизаций, основывается прежде всего на научном фундаменте. Его разработкой занимаются ученые из Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, а также Казахстана и Азербайджана. К тому же основная направленность музея не просто сохранить культуру конкретной нации, а представить историю общего художественного наследия, что послужит объединению республики с государствами Средней Азии.

Рустам Алибаев руководитель экспертно-проектного бюро «Архтамга» рассказал об архитектурных вопросах разработки музея. Он пояснил, что основная идея заключается в том, чтобы сохранить ценность и приоритет мавзолея, не опустив его значимости перед новым зданием, отметив, сколько усилий было потрачено, чтобы музей стал неотъемлемой частью ландшафта. Так, Большая часть его структуры скрыта под землей, а границы здания плавно переплетаются с окружающей средой. Для создания более светлой атмосферы внутри музея будет использовано витражное стекло, а также бетонные элементы. Вблизи музея будут построены центры для башкирской лошади и ловчих птиц, манежи для скачек, ремесленная деревня и другие этно-исторические объекты. Недалеко от них будет располагаться современный отель "Кочевник".

Подробнее - https://www.bashinform.ru/articles/longreads/2023-11-22/kak-istoriki-prokommentirovali-sozdanie-muzeya-kochevyh-tsivilizatsiy-v-bashkirii-3531228

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru