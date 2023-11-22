Историки поделились мнением о создании музея кочевых цивилизаций в Башкирии

Данир Гайнуллин, директор НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Башкортостан отмечает создание такого масштабного проекта, как Евразийский музей кочевых цивилизаций, основывается прежде всего на научном фундаменте. Его разработкой занимаются ученые из Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, а также Казахстана и Азербайджана. К тому же основная направленность музея не просто сохранить культуру конкретной нации, а представить историю общего художественного наследия, что послужит объединению республики с государствами Средней Азии.

Рустам Алибаев руководитель экспертно-проектного бюро «Архтамга» рассказал об архитектурных вопросах разработки музея. Он пояснил, что основная идея заключается в том, чтобы сохранить ценность и приоритет мавзолея, не опустив его значимости перед новым зданием, отметив, сколько усилий было потрачено, чтобы музей стал неотъемлемой частью ландшафта. Так, Большая часть его структуры скрыта под землей, а границы здания плавно переплетаются с окружающей средой. Для создания более светлой атмосферы внутри музея будет использовано витражное стекло, а также бетонные элементы. Вблизи музея будут построены центры для башкирской лошади и ловчих птиц, манежи для скачек, ремесленная деревня и другие этно-исторические объекты. Недалеко от них будет располагаться современный отель "Кочевник".

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Фото: ИА "Башинформ".