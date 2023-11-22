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22 Ноября , 19:19

В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"

22 ноября в малом зале Городского дворца культуры прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия", участниками которой стали глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, председатель Совета городского округа города Стерлитамака Сергей Бойков, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Бикметова.

В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"

- На сегодняшний день Всероссийская политическая партия "Единая Россия" остается, наверно, единственной политической движущей силой, которая реально реализует проекты, совершает реальные добрые дела и проекты. Такого рейтинга обращений и решеннных проблем не встретить ни на одной другой политической платформе. И это только радует, - обратился к делегатам Рустем Газизов. 

В ходе конференции было рассмотрено 5 вопросов.

В заключении заседания самые активные члены партии, внесшие личный вклад в повышение роли и авторитета Партии "Единая Россия", были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

Фото Эльвиры Рахимовой.

В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"
Автор:Эльвира Рахимова
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