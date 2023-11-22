В Стерлитамаке прошла конференция местного отделения партии "Единая Россия"

- На сегодняшний день Всероссийская политическая партия "Единая Россия" остается, наверно, единственной политической движущей силой, которая реально реализует проекты, совершает реальные добрые дела и проекты. Такого рейтинга обращений и решеннных проблем не встретить ни на одной другой политической платформе. И это только радует, - обратился к делегатам Рустем Газизов.

В ходе конференции было рассмотрено 5 вопросов.

В заключении заседания самые активные члены партии, внесшие личный вклад в повышение роли и авторитета Партии "Единая Россия", были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

Фото Эльвиры Рахимовой.