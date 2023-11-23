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23 Ноября , 13:30

Артиллеристы из Башкирии рассказали о своей работе в зоне СВО

Съёмочная группа телеканала БСТ встретилась на передовой с артиллеристами дивизиона имени Мугина Нагаева и реактивной артиллерийской батареи мотострелкового полка "Башкортостан". Бойцы показали свои уникальные навыки и слаженность в выполнении боевых задач. Команда телеканала сняла фрагменты с военнослужащими из Башкирии на передовой, позволяя нам увидеть, как наши соотечественники справляются с боем.

Артиллеристы из Башкирии рассказали о своей работе в зоне СВО
Артиллеристы из Башкирии рассказали о своей работе в зоне СВО

Артиллеристы мгновенно развертывают реактивную систему залпового огня "Град". После нескольких залпов команда возвратилась на скрытые позиции, скрыли технику и ожидают следующего приказа. Во время краткого перемирия воин с прозвищем "Грешник" рассказал о том, что получил опыт работы с реактивными системами еще во время обязательной службы и когда подписывал контракт с министерством обороны России, решил выбрать службу в артиллерийских войсках.

 Стоит добавить, что у многих бойцов реактивной артиллерийской батареи мотострелкового полка "Башкортостан" имелся военный опыт, который они получили в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках. Но контрактники с разными уровнями боевой подготовки объединены одним - осознанным решением защищать Родину.

Боец с позывным "Чекист" рассказал, что свою гражданскую жизнь он провёл в МВД в оперативной роте. По его словам, теперь этот опыт пригодился и на передовой.
Его товарищ "Витамин" добавляет, что изначально был готов подписать контракт с министерством обороны и немедленно попасть в зону военных операций. Он пообщался с семьей, которая поддержала его решение.

Башкирские артиллеристы находятся в зоне СВО с сентября этого года. Они полностью приспособились к бойцовской атмосфере и успешно выполняют задачи операции. Военные получили новое боевое оборудование, а также гуманитарную помощь из республики дважды в месяц. Задержек с выплатами зарплаты не происходит.

"Каждый военнослужащий ежемесячно получает дополнительно 60 тысяч от Башкирии, независимо от звания. 60 тысяч платит Башкирия, плюс зарплата от министерства обороны, а также боевые премии. Я разговаривал с солдатами из других частей, и у них нет таких выплат. Мы благодарим нашу республику и Радия Фаритовича Хабирова за такую поддержку", - отмечает артиллерист с позывным "Спонсор".

Если вы хотите заключить контракт, можете позвонить на единый справочный номер 177, Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19. Также подробная информация есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

Для стерлитамаковцев получить более подробную информацию можно по телефонам:8 (917) 462 89-17;8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: скриншот видео

Артиллеристы из Башкирии рассказали о своей работе в зоне СВО
Артиллеристы из Башкирии рассказали о своей работе в зоне СВО
Артиллеристы из Башкирии рассказали о своей работе в зоне СВО
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"Стерлитамакский рабочий"

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