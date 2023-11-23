Радий Хабиров рассказал, как изменится Башкирия к 2030 году

Шестнадцатый форум признан экспертами площадкой для конструктивного диалога между правительством и представителями бизнеса, где обсуждаются актуальные вопросы и определяются направления развития. Основной темой текущего года стало преобразование экономики на пути к будущему.

Радий Хабиров отдельно приветствовал делегации из Казахстана и Беларуси, с которыми республика имеет тесные деловые и культурные связи, а также многочисленные совместные проекты. Крупнейшим внешнеторговым партнером Башкортостана является Китайская Народная Республика, доля которой составляет четверть всей торговли республики. Участие делегации из Китая в МНБ-2023 позволит укрепить экономические связи и активно развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, Радий Хабиров рассуждал о том, каким станет Башкортостан к 2030 году. Он считает, что в этом вопросе нужно мечтать, а заниматься конкретными действиями. Так, правительство на сегодня подходит к завершающему этапу разработки программы 3.0, в которой подробно расписаны планы развития экономики, социальной сферы и иных сфер жизни региона.

- Во многом все зависит от нас самих, - подчеркнул Глава Башкирии.

Фото: ИА "Башинформ".