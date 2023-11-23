-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
23 Ноября , 17:16

Радий Хабиров рассказал, как изменится Башкирия к 2030 году

В эти дни в столице Башкирии проходит Международная неделя бизнеса – 2023, в рамках которой прошло пленарное заседание во главе с руководителем региона Радием Хабировым. Он отметил, что с каждым годом к форуму, который проводится уже в 16-ый раз, растет интерес, а значит и наблюдается и интерес к республике.

Радий Хабиров рассказал, как изменится Башкирия к 2030 году
Радий Хабиров рассказал, как изменится Башкирия к 2030 году

Шестнадцатый форум признан экспертами площадкой для конструктивного диалога между правительством и представителями бизнеса, где обсуждаются актуальные вопросы и определяются направления развития. Основной темой текущего года стало преобразование экономики на пути к будущему.

Радий Хабиров отдельно приветствовал делегации из Казахстана и Беларуси, с которыми республика имеет тесные деловые и культурные связи, а также многочисленные совместные проекты. Крупнейшим внешнеторговым партнером Башкортостана является Китайская Народная Республика, доля которой составляет четверть всей торговли республики. Участие делегации из Китая в МНБ-2023 позволит укрепить экономические связи и активно развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, Радий Хабиров рассуждал о том, каким станет Башкортостан к 2030 году. Он считает, что в этом вопросе нужно мечтать, а заниматься конкретными действиями. Так, правительство на сегодня подходит к завершающему этапу разработки программы 3.0, в которой подробно расписаны планы развития экономики, социальной сферы и иных сфер жизни региона.

- Во многом все зависит от нас самих, - подчеркнул Глава Башкирии.

Фото: ИА "Башинформ". 

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru