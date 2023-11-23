-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
23 Ноября , 18:10

В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками

23 ноября в школе №18 состоялась встреча выпускника этой школы, подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева с учащимися 8-11 классов. Ветеран органов безопасности рассказал о своей службе в органах и о том, как можно поступить на военную службу, в вузы ФСБ.

В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками

Марс Таилипович родился в 1943 году в Кармаскалах. Детство его прошло в Стерлитамаке. После семилетки школы №18 он окончил Уфимский геолого-разведочный техникум.

Отслужив срочную службу в армии, учился в Пермском государственном университете. Работал в геологических партиях, в комсомольских и партийных структурах г.Уфы и республики, откуда его пригласили на службу в органы госбезопасности.

На встрече гость поделился воспоминаниями о школьных годах. Вспомнил несколько случаев операций по ликвидации терактов, в которых ему доводилось участвовать. Таких, как захват пассажирского самолёта в Уфимском аэропорту в 1986 году.

В настоящее время Марс Талипович возглавляет Совет ветеранов Кировского района г.Уфы. Ветеран спецслужб является членом Союза журналистов, автором нескольких книг о работе контрразведчиков. Под занавес встречи несколько своих книг он подарил библиотеке школы и присутствовавшим там журналистам.

Фото Тамары АНДРЕЕВОЙ

В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками
Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru