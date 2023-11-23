В Стерлитамаке прошла встреча подполковника ФСБ в отставке Марса Абдеева со школьниками

Марс Таилипович родился в 1943 году в Кармаскалах. Детство его прошло в Стерлитамаке. После семилетки школы №18 он окончил Уфимский геолого-разведочный техникум.

Отслужив срочную службу в армии, учился в Пермском государственном университете. Работал в геологических партиях, в комсомольских и партийных структурах г.Уфы и республики, откуда его пригласили на службу в органы госбезопасности.

На встрече гость поделился воспоминаниями о школьных годах. Вспомнил несколько случаев операций по ликвидации терактов, в которых ему доводилось участвовать. Таких, как захват пассажирского самолёта в Уфимском аэропорту в 1986 году.

В настоящее время Марс Талипович возглавляет Совет ветеранов Кировского района г.Уфы. Ветеран спецслужб является членом Союза журналистов, автором нескольких книг о работе контрразведчиков. Под занавес встречи несколько своих книг он подарил библиотеке школы и присутствовавшим там журналистам.

Фото Тамары АНДРЕЕВОЙ