Радий Хабиров: Башкирия устанавливает партнерские связи с 112 странами

"Возможно ли предсказать будущее? Как мир будет выглядеть послезавтра, через несколько десятилетий? Мы можем обсуждать тенденции, но всегда должны помнить, что сюрпризы, как положительные, так и негативные, неизбежны. Всемирный банк предупреждает, что следующий год будет характеризоваться медленным экономическим ростом и рецессией, особенно в Европе. Правительства будут консервативными в своих финансовых политиках в ближайшие годы, что повлияет на инвестиции в различные отрасли. Домохозяйства будут сохранять деньги, ожидая новый цикл развития. Зеленая энергия не станет превалирующей в ближайшем будущем, это может произойти через 20-30 лет. Меняется политическая структура мира, и мы видим, что новые союзы строятся на других принципах, чем западные коалиции. Поэтому интересно, как расширение БРИКС и сотрудничество с ШОС повлияют на развитие партнерских стран, и в особенности на Башкортостан и Россию?" - обратился Кристофер Дж. Уифер к участникам заседания.

В заседании приняли участие представители правительства России, аппарата ШОС, Казахстана, Беларуси и Китайской Народной Республики. Поэтому их ожидания по партнерству с Россией на долгие годы должны были быть учтены.

К участникам обратился Глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил "казахских братьев" и других представителей стран: "Их население превысило 20-миллионный рубеж, и сам Казахстан становится мощной промышленной державой. Наш товарооборот значительно увеличивается, и мы глубоко интегрируемся друг с другом. Слева я вижу очаровательную представительницу Беларуси, которая для нашего региона уже не является такой далекой. Мы сотрудничаем с Беларусью в сфере машиностроения, и в Башкортостане уже открыт второй завод по производству строительной и коммунальной техники. И, конечно, о Китае. К нам приехала большая делегация, и мы очень хотим с ними сотрудничать. Позвольте мне поделиться известной аллегорией – Всевышний создал этот мир, а все остальное – "сделано в Китае". Но если быть серьезным, то Китай, с учетом его невероятного технологического прогресса в начале 21 века, представляет собой партнера с неограниченными возможностями. И мы также рады видеть наших партнеров из Турции, Индии и Бангладеш здесь. Мы имеем отношения со 112 государствами, что является очень важным для Башкортостана – развивать и углублять эти отношения. Без партнерства нет успеха. 4 года назад около 800 башкирских предприятий занимались внешнеторговой деятельностью, а сейчас их число увеличилось вдвое. Что же будет послезавтра? Говорят, что результат зависит от ваших действий! Мы не только мечтаем, но и работаем над созданием образа Башкортостана к 2030 году, и мы считаем, что взаимовыгодное сотрудничество играет важную роль в этом. Сотрудничество между государствами имеет смысл, когда оно направлено на благо людей и для улучшения их жизни".

Подробнее: https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-11-24/radiy-habirov-bashkiriya-razvivaet-partnerskie-otnosheniyah-so-112-gosudarstvami-3535278

Фото:ibw-bashkortostan.com