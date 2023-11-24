Равноправное технологическое партнерство – лидерский взгляд Башкортостана в международное будущее

Руководил дискуссией всемирно известный технологический футуролог, финансовый стратег, основатель Macro-Advisory Кристофер Дж. Уифер. "Будущее строится на фундаменте равноправного партнерства в возникшем многополярном мире", - главная тема, прозвучавшая во время обсуждения.

В пленарном заседании приняли участие помимо представителей правительства России, аппарата ШОС, Казахстана и Беларуси, и представители Китайской Народной Республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров также принял участие в мероприятии и поделился своим взглядом на будущее:

- Какое будет послезавтра? Говорят, что получается то, что делаешь! Надо не просто мечтать, а творить. Мы, не загадывая на полвека вперед, пытаемся сформулировать образ Башкортостана к 2030 году и видим залог успешности во взаимовыгодной равноправной кооперации. Сотрудничество же государств тогда имеет для нас смысл, когда устанавливается для людей и ради людей – чтобы жизнь людей была лучше.

Больше фото здесь https://ibw-bashkortostan.com/photo/194/

Подробнее в источнике: https://ibw-bashkortostan.com/news/15582/