-11 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
24 Ноября , 11:39

Равноправное технологическое партнерство – лидерский взгляд Башкортостана в международное будущее

В столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса прошло пленарное заседание «Послезавтра. Глазами международного сообщества».

Равноправное технологическое партнерство – лидерский взгляд Башкортостана в международное будущее
Равноправное технологическое партнерство – лидерский взгляд Башкортостана в международное будущее

Руководил  дискуссией всемирно известный технологический футуролог, финансовый стратег, основатель Macro-Advisory Кристофер Дж. Уифер. "Будущее строится на фундаменте равноправного партнерства в возникшем многополярном мире", - главная тема, прозвучавшая во время обсуждения.

В пленарном заседании приняли участие помимо представителей правительства России, аппарата ШОС, Казахстана и Беларуси, и представители Китайской Народной Республики.  Глава Башкортостана Радий Хабиров также принял участие в мероприятии и поделился своим взглядом на будущее:

- Какое будет послезавтра? Говорят, что получается то, что делаешь! Надо не просто мечтать, а творить. Мы, не загадывая на полвека вперед, пытаемся сформулировать образ Башкортостана к 2030 году и видим залог успешности во взаимовыгодной равноправной кооперации. Сотрудничество же государств тогда имеет для нас смысл, когда устанавливается для людей и ради людей – чтобы жизнь людей была лучше.

Больше фото здесь https://ibw-bashkortostan.com/photo/194/

Подробнее в источнике: https://ibw-bashkortostan.com/news/15582/

 

 

Автор:Ирина Петрова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru