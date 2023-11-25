О тех, кто живёт по зову сердца

СЕМЕРО ЧУТКИХ

Семеро волонтёров – Елена, Гульшат, Надежда, Гульнара, Светлана, Ильшат и Дмитрий – познакомили сотни горожан и жителей ближайших районов и уже в восьми точках наладили производство и бесперебойную поставку на передовую самого нужного. Меньше чем за 10 месяцев волонтёры передали нашим бойцам 7500 кв.м маскировочных сетей, 10 000 пакетиков сухого душа, 6000 окопных свечей, 600 пар носков, 550 мягких носилок, 170 дождевиков и 70 маскировочных шлемов.

За этими впечатляющими цифрами – ежедневный труд обычных людей – педагогов, экономистов, предпринимателей, пенсионеров… У одних сейчас на СВО близкие, других спецоперация не коснулась напрямую, но они просто не могут жить так, как будто ничего не происходит:

– Как мы встретились? Просто всех тянуло сюда: каждый верил, что эти свечи реально спасают парням жизни, – вспоминает Елена. – Мы и подумать не могли, что наши встречи выльются в такое масштабное предприятие с несколькими направлениями деятельности. Скажи нам в феврале кто-нибудь, что мы сделанное для фронта не в штуках будем измерять, а в сотнях и тысячах – не поверили бы! Первые закупки парафина не превышали 10 кг, и это было как праздник, что пчеловоды воск активно приносили. Спасибо Наде и Гульнаре, они занимались поиском материалов и помощников. Тогда нам торговый центр «Аструм» очень помог: они оплатили 100 кг парафина, а потом один из предпринимателей – аж целых 300. Представляете нашу радость? А сейчас 300 кг для нас – обычная рядовая закупка. Ну и пошло-поехало. Надя и Гульнара не успевали картон собирать и банки отправлять, горожане участвовали. Церковь очень много воска привезла, килограммов 200… Церковь – это отдельная история. У нас в команде много верующих людей. Кто-то сам нас нашёл, а кто- то на проповеди узнал, пришёл и до сих пор с нами. Деньги приносят, плетут, вяжут, шьют, заготовки делают, письма пишут…