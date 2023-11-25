О тех, кто живёт по зову сердца

Подростки из школы юных журналистов «Автор» с родителями, братьями и сёстрами провели в штабе вечер – научились плести маскировочные сети, узнали, как отливать свечи и делать сухой душ, а главное, своими глазами увидели людей, которые изо дня в день приближают заветную победу.
СЕМЕРО ЧУТКИХ
Семеро волонтёров – Елена, Гульшат, Надежда, Гульнара, Светлана, Ильшат и Дмитрий – познакомили сотни горожан и жителей ближайших районов и уже в восьми точках наладили производство и бесперебойную поставку на передовую самого нужного. Меньше чем за 10 месяцев волонтёры передали нашим бойцам 7500 кв.м маскировочных сетей, 10 000 пакетиков сухого душа, 6000 окопных свечей, 600 пар носков, 550 мягких носилок, 170 дождевиков и 70 маскировочных шлемов.
За этими впечатляющими цифрами – ежедневный труд обычных людей – педагогов, экономистов, предпринимателей, пенсионеров… У одних сейчас на СВО близкие, других спецоперация не коснулась напрямую, но они просто не могут жить так, как будто ничего не происходит:
– Как мы встретились? Просто всех тянуло сюда: каждый верил, что эти свечи реально спасают парням жизни, – вспоминает Елена. – Мы и подумать не могли, что наши встречи выльются в такое масштабное предприятие с несколькими направлениями деятельности. Скажи нам в феврале кто-нибудь, что мы сделанное для фронта не в штуках будем измерять, а в сотнях и тысячах – не поверили бы! Первые закупки парафина не превышали 10 кг, и это было как праздник, что пчеловоды воск активно приносили. Спасибо Наде и Гульнаре, они занимались поиском материалов и помощников. Тогда нам торговый центр «Аструм» очень помог: они оплатили 100 кг парафина, а потом один из предпринимателей – аж целых 300. Представляете нашу радость? А сейчас 300 кг для нас – обычная рядовая закупка. Ну и пошло-поехало. Надя и Гульнара не успевали картон собирать и банки отправлять, горожане участвовали. Церковь очень много воска привезла, килограммов 200… Церковь – это отдельная история. У нас в команде много верующих людей. Кто-то сам нас нашёл, а кто- то на проповеди узнал, пришёл и до сих пор с нами. Деньги приносят, плетут, вяжут, шьют, заготовки делают, письма пишут…
СДЕЛАННОЕ С ЛЮБОВЬЮ
Пакетики с «сухим душем» – незаменимое средство гигиены там, где вода недоступна. Волонтёр Гульшат показывает, как кусочек специальной ткани пропитывается тремя миллилитрами специального гипоаллергенного геля, который хорошо пенится, отлично убирает грязь и не требует смывания: достаточно протереть кожу салфеткой, которая входит в комплект.
– Если я вяжу с семи до десяти вечера, то пара носков за три вечера у меня готова, – рассказывает волонтёр Надежда. – Наши женщины вяжут дома (мы даём им пряжу), а потом привозят готовые носки: на бирочках указывают размер, а в носки вкладывают конфеты, добрые письма, иконки. Я уверена: если родители будут говорить детям, что солдатам нужна помощь, и сами подадут пример, ребята тоже захотят потрудиться.
Окопные свечи в холодное время года незаменимы. Четыре свечи, помещённые в буржуйку, заменяют две вязанки дров. Когда горят свечи, врагу не виден дым из наших укрытий и землянок. Парафин для них «ZOV СЕРДЦА» закупает в Уфе, очень кстати будет и воск – хорошо, если пасечники откликнутся:
– Смотрите: в чайник с горячим парафином кидают кусочек воска – парафин плавится и пахнет совершенно по-другому, – показывает волонтёр Гульнара. – Такая свеча горит около четырёх-пяти часов. Раньше мы помещали в железные банки из-под консервов много картона – в итоге парафин коптит, и картон коптит. Пришла обратная связь от бойцов: нужно меньше бумаги. Теперь мы размещаем в банке пластинку картона буквой «л». Символично получается: свечи, сделанные с любовью.
МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
Пока мы учимся изготавливать свечи, Ильшат и Дмитрий поднимают на второй этаж рулоны ткани «Оксфорд» для маскировочных сетей. Умелец по имени Ильфат придумал и изготовил станок, на котором за час можно разрезать на узкие полоски 200 метров ткани.
– Нельзя допускать, чтобы из-за какой-то мелочи гибли люди, – говорит Ильшат. – Например, из-за того, что на передовой не хватает маскировочных сетей. Если то, что мы делаем, спасёт хотя бы одну жизнь, значит, мы действуем не зря. Всё для победы.
«МЫ ПОБЕДИМ И ВЕРНЁМСЯ»
– Мы любим свою работу за то, что к нам приходят бойцы, – признаются волонтёры. – Мы им отдаём именно то, что им нужно. Они заботятся друг о друге: «У нас есть вода – отдайте комплекты сухого душа ребятам с такого-то направления: у них воды нет». У нас порой бывают мысли о том, что мы устали, что у нас много своих забот. Но приходят ребята, и всё встаёт на свои места: мы понимаем, что для нас в мирной жизни самое большое неудобство – когда горячую воду отключают. А они там не знают, проснутся они утром или не проснутся, вернутся из боя или нет. И нам стыдно становится за свою усталость. «Мы победим, – говорят нам бойцы. – И обязательно вернёмся».
Присоединиться к объединению «ZOV СЕРДЦА» может каждый:
Елена: 8917-34-646-11, Гульнара: 8987-584-08-55, группа в ВК: https://vk.com/club220695068
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Екатерина Яковлева, Лиза Соболева, Ульяна Иванова
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Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан
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