Президент России Владимир Путин подписал ряд социально важных законов

В соответствии с Федеральным законом, с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 134,88 рубля.

Также с начала 2024 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 19 242 рубля в месяц. С 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты определяется в размере не ниже 48%.

Для аспирантов и адъюнктов, занятых исследованиями в рамках научно-технологического развития страны, учреждена стипендия Президента РФ. Её размер составляет 75 тыс. руб., она назначается на период от 1 года до 4 лет и выплачивается ежемесячно.

Подробнее об изменениях законодательства можно прочитать в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru