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28 Ноября , 14:37

Президент России Владимир Путин подписал ряд социально важных законов

Глава российского государства Владимир Путин  27 ноября подписал ряд важных  законов.

Президент России Владимир Путин подписал ряд социально важных законов
Президент России Владимир Путин подписал ряд социально важных законов

В соответствии с Федеральным законом, с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 134,88 рубля.

Также с начала 2024 года минимальный размер оплаты труда  устанавливается в сумме 19 242 рубля в месяц. С 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты определяется в размере не ниже 48%.

Для аспирантов и адъюнктов, занятых исследованиями в рамках научно-технологического развития страны, учреждена стипендия Президента РФ. Её размер составляет 75 тыс. руб., она назначается на период от 1 года до 4 лет и выплачивается ежемесячно.

Подробнее об изменениях законодательства можно прочитать в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru

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"Стерлитамакский рабочий"

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