-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Ноября , 23:34

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о непрекращающейся работе над модернизацией системы питания в школах

Он отметил, что видит, в каком направлении необходимо двигаться, и обещал продолжить модернизацию общественного питания в школах.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о непрекращающейся работе над модернизацией системы питания в школах
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о непрекращающейся работе над модернизацией системы питания в школах


«Мы сделали много работы, но не стоит останавливаться на достигнутом, нужно продолжать двигаться вперед», - отметил он в ходе ответа на вопрос, заданный на «Прямой линии». Тем не менее, контроль со стороны родительского сообщества и контролирующих органов не должен снижаться. Руководитель региона также обратил внимание на излишнюю строгость ГОСТа в школьном питании, считая, что пересмотр этих нормативов позволит разнообразить меню для детей. Он подчеркнул важность воспитания культуры здорового питания в семьях и призвал постоянно работать и контролировать процесс. «Я всегда говорю - посмотрите назад, на то, как было раньше. 85-90% мяса в школьных столовых было замороженной буйволятиной и кенгурятиной, при том, что мы производим больше говядины, чем все остальные регионы страны. Сейчас это изменилось, мы используем собственное производство мяса и стремимся увеличить использование местных продуктов».

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Олег Яровиков 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru