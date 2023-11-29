Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о непрекращающейся работе над модернизацией системы питания в школах



«Мы сделали много работы, но не стоит останавливаться на достигнутом, нужно продолжать двигаться вперед», - отметил он в ходе ответа на вопрос, заданный на «Прямой линии». Тем не менее, контроль со стороны родительского сообщества и контролирующих органов не должен снижаться. Руководитель региона также обратил внимание на излишнюю строгость ГОСТа в школьном питании, считая, что пересмотр этих нормативов позволит разнообразить меню для детей. Он подчеркнул важность воспитания культуры здорового питания в семьях и призвал постоянно работать и контролировать процесс. «Я всегда говорю - посмотрите назад, на то, как было раньше. 85-90% мяса в школьных столовых было замороженной буйволятиной и кенгурятиной, при том, что мы производим больше говядины, чем все остальные регионы страны. Сейчас это изменилось, мы используем собственное производство мяса и стремимся увеличить использование местных продуктов».

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков