Попытки нарушить межнациональное согласие в Башкирии – это напрасные затеи

«Радий Фаритович часто повторяет, что Башкирия – одна большая семья, многонациональная и гостеприимная. Это заложено в нашей природе. Совершенно закономерно, что мы переживаем и за другие народы, которые постигла беда, такая, которая произошла в Палестине. Население республики поддерживает Главу в этом вопросе и мы готовы оказать посильную помощь. Некоторые силы пытаются раскачать национальный вопрос в нашей республике. Но как верно заметил Глава Башкирии, их попытки тщетны, поскольку эти люди не живут в Башкирии, не имеют отношения к ней, для них эта деятельность – просто бизнес», - отметил Кирилл Фадеев.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: из личного архива Кирилла Фадеева