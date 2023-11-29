-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Ноября , 23:26

Попытки нарушить межнациональное согласие в Башкирии – это напрасные затеи

Комментируя прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова, Кирилл Фадеев, кандидат политических наук и доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий, подчеркнул готовность республики быстро реагировать на происходящие в мире события. Особое внимание уделяется ситуации в Палестине, где Башкирия проявляет свою солидарность.

Попытки нарушить межнациональное согласие в Башкирии – это напрасные затеи
Попытки нарушить межнациональное согласие в Башкирии – это напрасные затеи

«Радий Фаритович часто повторяет, что Башкирия – одна большая семья, многонациональная и гостеприимная. Это заложено в нашей природе. Совершенно закономерно, что мы переживаем и за другие народы, которые постигла беда, такая, которая произошла в Палестине. Население республики поддерживает Главу в этом вопросе и мы готовы оказать посильную помощь. Некоторые силы пытаются раскачать национальный вопрос в нашей республике. Но как верно заметил Глава Башкирии, их попытки тщетны, поскольку эти люди не живут в Башкирии, не имеют отношения к ней, для них эта деятельность – просто бизнес», - отметил Кирилл Фадеев.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: из личного архива Кирилла Фадеева 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru