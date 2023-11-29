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29 Ноября , 23:00

Работа над программой "Башкирия 3.0." завершится в течение полугода

Радий Хабиров упомянул об этом во время своего появления на "Прямой линии", отвечая на вопросы главного редактора ИА "Башинформ" Руслана Шарафутдинова о своих представлениях о будущем Башкортостана на протяжении ближайших 10-15 лет.

Работа над программой "Башкирия 3.0." завершится в течение полугода
Работа над программой "Башкирия 3.0." завершится в течение полугода

"С программой 'Башкортостан 3.0' мы покажем, как будет развиваться экономика и социальная сфера. Все будет подтверждено цифрами и фактами. Однако, я не решусь предсказывать, каким будет республика через 10 или 15 лет, поскольку мир находится в постоянном движении. Прогнозирование сложная задача. Как лидер большого региона, моя задача - определить направления развития. В 2018 году мы определили такие направления в моем 310-ом указе. Однако, по объективным причинам и из-за проблем в реализации не все цели были достигнуты. Но это все равно представляет картину мира с явными целями и показателями, и именно такую картину мы создадим. А о том, каким будет Башкортостан через 20 - 40 лет, я подумаю уже на пенсии" - поделился Радий Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ" 

 

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