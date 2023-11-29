-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Ноября , 23:54

Радий Хабиров отметил ключевые моменты в развитии промышленности Башкирии

По мнению главы республики, в настоящее время все, что связано с трудовыми ресурсами, стало основным приоритетом.  

Радий Хабиров отметил ключевые моменты в развитии промышленности Башкирии
Радий Хабиров отметил ключевые моменты в развитии промышленности Башкирии


"Ситуация пока не такая уж трагичная. Мы пытаемся смотреть немного вперед. Если экономика будет развиваться с текущими темпами, что было бы идеально, то, вероятно, мы остро почувствуем это", - заявил Радий Хабиров в ходе программы "Прямая линия".

Однако уже сегодня во многих промышленных регионах предприятия начали привлекать временных рабочих на заводы. В Башкирии этой проблемы пока нет.

"Пока мы рассчитываем на то, что наши ресурсы способны удовлетворить потребности экономики. Просто нужно очень серьезно работать. Всегда, когда директор начинает говорить мне о нехватке персонала, я говорю: "Покажи мне свою зарплату, а потом мы будем разговаривать", - подчеркнул лидер Башкирии, отметив, что ситуация с кадрами начинает улучшаться. "Теперь и зарплата растет, и мы проводим ряд мероприятий с нашим министерством труда".

Как уже сообщалось ранее, в Башкирии с 2024 года будет реализовываться федеральная программа комплексной модернизации центров занятости населения, в результате чего все 68 таких центров в республике будут обновлены. Общие затраты на модернизацию составят почти 760 миллионов рублей, при этом 426 миллионов будет выделено из федерального бюджета. Это наибольшая сумма среди всех регионов РФ, участвующих в программе.

Обновление центров занятости будет способствовать более тесному взаимодействию с работодателями в решении проблемы кадрового голода.

Одновременно с этим, уже сегодня в центрах занятости осуществляется сопровождение безработных граждан, подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ" 

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru