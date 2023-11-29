Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»

Бронзовым призёром соревнований по компетенции «Инженерный дизайн САПР» стал ученик лицея №12 Стерлитамака Семён Дядюрин. Наставник Семёна – преподаватель Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Светлана Валентиновна Куликова.



В мероприятии приняли участие студенты колледжей и школьники из 60 российских регионов и других стран. Соревнования проходили по различным компетенциям. Это наиболее массовые и востребованные профессии в промышленности, инженерии и проектирование, строительстве, транспортной отрасли, информационных технологиях.



По информации ГАПОУ «СКС и ПТ».

Фото: социальные сети.