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29 Ноября , 15:17

Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»

Всероссийский финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошёл в Санкт-Петербурге.

Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»
Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»

Бронзовым призёром соревнований по компетенции «Инженерный дизайн САПР» стал  ученик лицея №12  Стерлитамака Семён Дядюрин. Наставник Семёна – преподаватель Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Светлана Валентиновна Куликова.

 В мероприятии приняли участие студенты колледжей и школьники  из 60 российских  регионов  и других стран. Соревнования проходили по различным компетенциям. Это наиболее массовые и востребованные профессии в промышленности, инженерии и проектирование, строительстве, транспортной отрасли, информационных технологиях.

По информации ГАПОУ «СКС и ПТ».

Фото: социальные сети. 

Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»
Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»
Школьник из Стерлитамака (Башкирия) завоевал «бронзу» национального чемпионата «Профессионалы»
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"Стерлитамакский рабочий"

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