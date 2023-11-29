В Башкирии названы сроки разрешения проблемного вопроса обманутых дольщиков



В настоящее время в Башкирии остается 22 проблемных объекта и около 1200 граждан, которым необходима помощь в восстановлении жилищных прав, сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов на брифинге в "Башинформе".

По данным ведомства, на начало 2019 года в Едином реестре проблемных объектов было зарегистрировано 125 недостроев в республике. С тех пор было сдано в эксплуатацию 68 ранее проблемных домов. За пять лет было восстановлено около 9000 граждан в их правах. С начала 2021 года из Единого реестра проблемных объектов были исключены 114 объектов. В январе-октябре текущего года были восстановлены права 1537 дольщиков, завершено строительство 19 проблемных домов. На 38 домах были выплачены возмещения 3439 жителям Башкирии на сумму 9,081 млрд рублей.

Остается еще 11 объектов, по которым должны быть выплачены компенсации дольщикам, а по трем домам ожидается принятие аналогичного решения в скором времени.

Источник и фото: https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-11-29/v-bashkirii-nazvany-sroki-resheniya-problemy-obmanutyh-dolschikov-3544994