-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Ноября , 17:19

В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»

В сентябре 2024 года в России вступят в силу новые правила выдачи средств индивидуальной защиты. В связи с этим стерлитамакский филиал компании «Техноавиа - Уфа» организовал семинар, посвященный этому актуальному вопросу. Встреча прошла 29 ноября в конференц-зале гранд-отель «Востока».

В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»

Участниками семинара стали работники службы охраны труда из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Мелеуза, которые непосредственно будут заниматься разработкой новых единых норм.

С приветственным словом к аудитории обратился первый заместитель главы администрации по экономике и промышленности Артур Гафаров.

Юлия Шкаленко, специалист СУПР компании «Техноавиа - Уфа», рассказала о принципах безопасности труда, разъяснила нововведения и тонкости в положении, поделилась методами снижения рисков на предприятиях и многое другое.

Анастасия Лощинина, руководитель проекта по продвижению средств защиты, подробно рассказала о правильном подборе средств индивидуальной защиты для рук, то есть перчаток.

Кроме того, на семинаре прошло награждение почетными грамотами сотрудников предприятий, где вопросы охраны труда поставлены на высокий уровень.

В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»
Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru