В Стерлитамаке прошел семинар-практикум «Ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ. Подбор СИЗ»

Участниками семинара стали работники службы охраны труда из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Мелеуза, которые непосредственно будут заниматься разработкой новых единых норм.

С приветственным словом к аудитории обратился первый заместитель главы администрации по экономике и промышленности Артур Гафаров.

Юлия Шкаленко, специалист СУПР компании «Техноавиа - Уфа», рассказала о принципах безопасности труда, разъяснила нововведения и тонкости в положении, поделилась методами снижения рисков на предприятиях и многое другое.

Анастасия Лощинина, руководитель проекта по продвижению средств защиты, подробно рассказала о правильном подборе средств индивидуальной защиты для рук, то есть перчаток.

Кроме того, на семинаре прошло награждение почетными грамотами сотрудников предприятий, где вопросы охраны труда поставлены на высокий уровень.