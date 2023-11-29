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29 Ноября , 10:11

Жители Башкирии смогут задать вопросы Радию Хабирову

Жители республики Башкортостана будут иметь возможность задать вопросы Радию Хабирову. На сегодняшний день, точнее в 19:00 по местному времени, состоится так называемая "Прямая линия". Вопросы можно будет отправить через популярные социальные сети, такие как "ВКонтакте" и "Одноклассники", комментируя под соответствующими постами самого Радия Хабирова.

Жители Башкирии смогут задать вопросы Радию Хабирову
Жители Башкирии смогут задать вопросы Радию Хабирову

Эта важная программа будет транслироваться в прямом эфире на широко известных телеканалах: БСТ, "Россия 24", "Башкортостан 24", "Вся Уфа" и "Салям". Если вы предпочитаете социальные сети, то не волнуйтесь - заходите на страницы Главы Башкортостана в "ВКонтакте" и "Одноклассники", и подключайтесь к обсуждению. К тому же, если вы любите радио, то "Юлдаш" и "Радио России" также транслируют этот мероприятие, и вы сможете отслеживать все важные детали и обсуждения прямо в эфире.

Все это делается для того, чтобы жители Башкирии имели возможность знать о самых актуальных событиях в регионе и получить ответы на свои вопросы от Главы Башкортостана. Созданная сеть трансляций поможет удовлетворить потребности всех жителей, вне зависимости от их предпочтений в использовании информационных каналов.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Олег Яровиков 

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