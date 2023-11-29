Жители Башкирии смогут задать вопросы Радию Хабирову

Эта важная программа будет транслироваться в прямом эфире на широко известных телеканалах: БСТ, "Россия 24", "Башкортостан 24", "Вся Уфа" и "Салям". Если вы предпочитаете социальные сети, то не волнуйтесь - заходите на страницы Главы Башкортостана в "ВКонтакте" и "Одноклассники", и подключайтесь к обсуждению. К тому же, если вы любите радио, то "Юлдаш" и "Радио России" также транслируют этот мероприятие, и вы сможете отслеживать все важные детали и обсуждения прямо в эфире.

Все это делается для того, чтобы жители Башкирии имели возможность знать о самых актуальных событиях в регионе и получить ответы на свои вопросы от Главы Башкортостана. Созданная сеть трансляций поможет удовлетворить потребности всех жителей, вне зависимости от их предпочтений в использовании информационных каналов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков