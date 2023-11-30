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30 Ноября , 12:54

Глава Куюргазинского района Башкирии объяснил, почему принял решение пойти на СВО

Во время телемоста с жителями Башкирии, Глава региона сообщил о том, что Юлай Ильясов, руководитель администрации Куюргазинского района, решил стать добровольцем и отправиться в зону СВО. Он уже передал свои полномочия и готовится к уезду. В интервью «Башинформу» Юлай Талхович поделился причинами такого решения. «Я задумался об этом сразу после начала СВО. После двух поездок туда в качестве гуманитарного волонтера я все больше склонялся к этой идее. И вот, к ноябрю, я принял практическое решение», - заявил он.

Глава Куюргазинского района Башкирии объяснил, почему принял решение пойти на СВО
Глава Куюргазинского района Башкирии объяснил, почему принял решение пойти на СВО

Лилия Михайлова, супруга Юлая Ильясова, являющаяся главой гуманитарной миссии в Мариуполе, в настоящее время находится в разных регионах России. Поэтому на семейном совете она, конечно, поддержала решение своего мужа. Глава администрации Куюргазинского района также получил огромную поддержку от своих земляков.

«Я до последнего момента никому не говорил об этом, поэтому это было для всех неожиданностью. Телефон не перестает звонить и приходят сообщения. Все выражают поддержку и желают мне вернуться с победой. Народная поддержка для меня очень важна», - поделился Юлай Ильясов.

На передовой он намерен заниматься авиационной разведкой.

«Я имею образование УГАТУ, специальность – электрооборудование летательных аппаратов. Вот, наконец-то, я смогу применить свои знания и поработать по специальности», - рассказал собеседник «Башинформа».

Все вопросы о заключении контракта жители республики могут задать по единому номеру 177, в Ситуационном центре 122 или по номеру (347) 218-19-19, а также в ближайшем МФЦ «Мои документы». Информацию о военной службе по контракту можно также найти на сайте башбат.рф, а желающие присоединиться к СВО и члены их семей могут получить ответы на свои вопросы в телеграм-чатах.

Важно отметить, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно этому документу, граждане, призванные по мобилизации или поступившие на военную службу по призыву после 10 ноября 2023 года, будут получать дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Источник: ИА "Башинформ" 

ФОТО: Юлая Ильясова 

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