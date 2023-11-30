Политологи и экономисты назвали ключевые темы прямой линии Главы Башкирии

За 3 часа 45 минут Радий Фаритович ответил более чем на 50 вопросов. Всего поступило 4299 обращений в соцсетях, 216 видеообращений и 115 звонков. Поднятые темы прокомментировали эксперты.

Советник Главы республики по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовников считает, что не случайно разговор в прямом эфире начался с важнейшей темы - поддержки бойцов СВО и их семей. "Я считаю, что республика достойно выполняет задачу, поставленную Президентом РФ. Поддержка у нас действительно всесторонняя", - сказал эксперт.

Доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай заявил журналистам, что по его мнению, жители республики получили компетентные ответы на вопросы, в том числе экономические: "Радий Фаритович владеет общей повесткой и держит на контроле ситуацию во всех сферах. Вместе с ним на прямой линии присутствовали и члены правительства, главы районов. Это показатель уровня командной работы".

Кандидат социологических наук Елена Шевалдина подчеркнула, что Глава Башкирии Радий Хабиров, как и обещал, честно ответил на самые острые вопросы. "Мы видим, что проблемы открыто озвучиваются и решаются. Вопросы, даже непростые, честно обсуждаются с обществом", - отметила социолог.

Заместитель директора Института права УУНиТ по науке Наталия Латыпова обратила внимание журналистов, что руководитель региона поднял важный для общества вопрос, касающийся выборов 2024 года. (Напомним, что в 2024 году пройдут выборы Президента РФ и Главы республики):"Выборы как Президента, так и Главы Башкирии будут проведены в строгом соответствии с законодательством. В этом жителей региона заверил Радий Хабиров".

Кандидат политических наук Кирилл Фадеев считает, что Башкирия стала образцом межнационального согласия. "Радий Фаритович часто повторяет, что Башкирия – одна большая семья, многонациональная и гостеприимная", - отметил Фадеев.

Как заявила член Общественной палаты Башкирии Рита Некрасова, заданные вопросы свидетельствуют о взрослении общества: " Изменился характер вопросов. Не так много спрашивали о развитии социальной сферы. Это говорит о том, что данные проблемы постоянно решаются и их не нужно задавать Главе региона. Приятно, что люди задают вопросы, которые касаются общественного блага".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".