-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
30 Ноября , 14:26

Политологи и экономисты назвали ключевые темы прямой линии Главы Башкирии

Вечером 29 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире отвечал на вопросы жителей республики. 

Политологи и экономисты назвали ключевые темы прямой линии Главы Башкирии
Политологи и экономисты назвали ключевые темы прямой линии Главы Башкирии

За 3 часа 45 минут Радий Фаритович ответил более чем на 50 вопросов. Всего  поступило 4299 обращений в соцсетях, 216 видеообращений и  115 звонков. Поднятые темы прокомментировали эксперты.

Советник Главы республики по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовников считает, что не случайно разговор в прямом эфире начался с важнейшей темы - поддержки бойцов СВО и их семей. "Я считаю, что республика достойно выполняет задачу, поставленную Президентом РФ. Поддержка у нас действительно всесторонняя", - сказал эксперт.

Доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай заявил журналистам, что по его мнению, жители республики получили компетентные ответы на вопросы, в том числе экономические: "Радий Фаритович владеет общей повесткой и  держит на контроле ситуацию во всех сферах. Вместе с ним на прямой линии присутствовали и члены правительства, главы районов. Это показатель уровня командной работы".

Кандидат социологических наук Елена Шевалдина подчеркнула, что Глава Башкирии Радий Хабиров, как и обещал, честно ответил на самые острые вопросы. "Мы видим, что проблемы открыто озвучиваются и решаются. Вопросы, даже непростые, честно обсуждаются с обществом", - отметила социолог.

Заместитель директора Института права УУНиТ по науке Наталия Латыпова обратила внимание журналистов, что руководитель региона  поднял важный для общества вопрос, касающийся выборов 2024 года. (Напомним, что в 2024 году пройдут выборы Президента РФ и Главы республики):"Выборы как Президента, так и Главы Башкирии будут проведены в строгом соответствии с законодательством.  В этом жителей региона заверил Радий Хабиров".

Кандидат политических наук Кирилл Фадеев считает, что Башкирия стала образцом межнационального согласия. "Радий Фаритович часто повторяет, что Башкирия – одна большая семья, многонациональная и гостеприимная", - отметил Фадеев.

Как заявила член Общественной палаты Башкирии Рита Некрасова, заданные вопросы свидетельствуют о взрослении общества: " Изменился характер  вопросов. Не так много спрашивали о развитии социальной сферы. Это говорит о том, что данные проблемы постоянно решаются и их не нужно задавать Главе региона. Приятно, что люди задают  вопросы, которые касаются общественного блага". 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru