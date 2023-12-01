В Стерлитамаке свою 90-летнюю историю отметил Башкирский республиканский колледж культуры и искусства

Праздничное мероприятие началось в главном холле ГДК. Студенты, преподаватели и выпускники были встречены улыбающимися актерами-мимами, фотозона «Улыбнись, ты в кадре» радовала всех присутствующих. На большом выставочном баннере можно было увидеть «Историю колледжа в лицах», которая рассказывала о долгом пути развития колледжа культуры и искусства. Атмосферу мероприятия создавали зажигательные треки от талантливых диджеев Школы креативных индустрий.

На большой сцене ГДК поздравили студентов, выпускников, преподавателей и ветеранов колледжа глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина, Президент Общероссийской федерации искусств Ралиф Шакиров и председатель горкома профсоюза работников культуры Наталья Клочкова.

В первом отделении праздничного концерта поздравления прозвучали от главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова, заместителя министра культуры Республики Башкортостан Натальи Лапшиной, Президента Общероссийской федерации искусств Ралифа Шакирова, председателя горкома профсоюза работников культуры Натальи Клочковой.

Преподавателям и сотрудникам, которые проявили выдающиеся достижения, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от администрации Стерлитамака, Министерства культуры РБ, профсоюза работников культуры, а также медали Общероссийской федерации искусств. Было награждено свыше 40 человек. Глава администрации также вручил колледжу культуры и искусства денежный сертификат на улучшение его материально-технической базы.

Праздничный концерт продолжался захватывающими выступлениями студентов и выпускников колледжа культуры и искусства, творческих коллективов, артистов городского Дворца культуры и Дворца пионеров и школьников имени А.П.Гайдара, учащихся Детской музыкальной школы №3, а также артистами Башкирского государственного театра кукол.



Фото: пресс-служба администрации города Стерлитамака