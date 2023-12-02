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2 Декабря , 13:37

В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах

1 декабря в честь Дня памяти погибших в чеченской войне и других локальных конфликтах, а также 25-летия со дня образования Союза участников вооруженного конфликта в Чеченской республике “Набат” в городском дворце культуры прошел памятный вечер, в котором приняли участие творческие коллективы города и группа «Ростов».

В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах

С поздравительной речью перед гостями, офицерами, солдатами и семьями военнослужащих выступил первый заместитель главы администрации города Стерлитамака Артур Гафаров.

- Уважаемые ветераны боевых действий, родные и близкие, сегодня Стерлитамак традиционно проводит день памяти погибших воинов, а также отмечаем 25 лет замечательной организации «Набат». Когда закончились чеченские события, в Стерлитамак вернулись более 2 тысяч участников боевых действий. И всех этих людей объединила общественная организация «Набат». У основателя этой организации есть имя и фамилия – это Александр Анатольевич Подобный. Именно этот человек смог объединить ребят, которые, во-первых, помогали самим ветеранам, во-вторых, стали помогать семьям погибших. Именно сегодня общественная организация «Набат» принимает самое активное участие в поддержке бойцов спецоперации и их семей. Это формирование гуманитарного груза, сопровождение, выезды и постоянная связь с военнослужащими и их родными. Желаю нашей общественной организации успехов, а всем нам – мирного неба над головой и скорейшей победы, - пожелал он.

В ходе памятного вечера прошла церемония награждения тех, кто на протяжении долго времени активно помогает формировать гуманитарный конвой для участников СВО благодарственными письмами от заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирека Сагитова, а также администрации города Стерлитамака.

- Вы проделываете огромную работу, поддержали те идеи, которые основал Александр Анатольевич Подобный. Конечно, сегодня отдаем дань тем парням, которых сейчас с нами нет. Это настоящие герои, на которых равняется сейчас наше подрастающее поколение. Желаю всем мирного неба над головой, тепла и уюта семьям, а также здоровья и любви, которую вы несете. Вы достойно идете к своим целям, - обратился начальник отделения планирования предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Андрей Каракеча.

Фото Тамары Андреевой. 

 

В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
В Стерлитамаке прошел памятный вечер, посвященный погибшим в чеченской войне и других локальных конфликтах
Автор:Эльвира Рахимова
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