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3 Декабря , 11:20

Боец СВО из Башкирии спас раненого товарища

По информации ЦУР, военнослужащий с позывным «Нокиа» смог вынести с поля боя раненого бойца.

Боец СВО из Башкирии спас раненого товарища
Боец СВО из Башкирии спас раненого товарища

Как пишет в социальных сетях на своей странице глава Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, отважный боец представлен к награде – медали «За отвагу». «Нокиа» попросил медаль передать своим родителям.

Фото: соцсети

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