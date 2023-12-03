По информации ЦУР, военнослужащий с позывным «Нокиа» смог вынести с поля боя раненого бойца.
Боец СВО из Башкирии спас раненого товарища
Как пишет в социальных сетях на своей странице глава Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, отважный боец представлен к награде – медали «За отвагу». «Нокиа» попросил медаль передать своим родителям.
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