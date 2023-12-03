День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»

Глава республики Радий Хабиров посетил площадки, где проходят фестивали «Терра Башкортостан» и «Терра Зима», «Зимний сабантуй» .

Для посетителей этих площадок было приготовлено много интересного. Здесь можно было познакомиться с товарами республиканских ремесленников, отведать душистый башкирский мёд, полюбоваться выставкой самоваров.

Радий Хабиров загадал желание возле новогодней ёлки и снял с нее конверт, где узнал об одном из пожеланий участников «Ёлки желаний». Также руководитель республики дал старт параду ста снегурочек, которые приглашали зрителей в новогодний домик для знакомства с Кыш-Бабаем — башкирским Дедом Морозом.

Весело проходит «Зимний сабантуй», на котором все желающие учатся стрелять из лука, играют в валенках в хоккей и многое другое, а чтобы не замерзнуть угощаются целебным башкирским чаем.

Заинтересовала почётных гостей и обряд национальной башкирской свадьбы.

На выставке можно встретиться с башкирскими актерами, которые переоделись в костюмы космонавтов и приехали сюда на автомобиле «Чайка».

По словам Радия Хабирова, на выставке-форуме представлен достойно и ярко промышленный, инвестиционный, культурный, туристический потенциал нашей республики.

Фото: Олега Яровикова