-4 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
3 Декабря , 17:23

День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»

Сегодня в Москве жители и гости города смогут познакомиться на выставке-форуме с традиционным башкирским сабантуем.  

День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»

 Глава республики Радий Хабиров посетил площадки, где проходят фестивали «Терра Башкортостан» и «Терра Зима», «Зимний сабантуй» .

Для посетителей этих площадок было приготовлено много интересного. Здесь можно было познакомиться с товарами республиканских ремесленников, отведать душистый башкирский мёд, полюбоваться выставкой самоваров.

Радий Хабиров загадал желание возле новогодней ёлки и снял с нее конверт, где узнал об одном из пожеланий участников  «Ёлки желаний». Также руководитель республики дал старт параду ста снегурочек, которые приглашали зрителей в новогодний домик для знакомства с Кыш-Бабаем — башкирским Дедом Морозом.

Весело проходит «Зимний сабантуй», на котором все желающие учатся стрелять из лука, играют в валенках в хоккей и многое другое, а чтобы не замерзнуть угощаются целебным башкирским чаем.

Заинтересовала почётных гостей и обряд национальной башкирской свадьбы.

На выставке можно встретиться с башкирскими актерами, которые переоделись в костюмы космонавтов и приехали сюда на автомобиле «Чайка».

По словам Радия Хабирова, на выставке-форуме представлен достойно и ярко промышленный, инвестиционный, культурный, туристический потенциал нашей республики.

Фото: Олега Яровикова

День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
День Республики Башкортостан проходит на международном форуме «Россия»
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru