Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии лучшие условия для развития бизнеса

Глава республики Р. Ф. Хабиров на форуме рассказал, почему республика в числе лидеров по привлечению бизнеса.

Руководитель региона подчеркнул, что в республике для предпринимателей создаются все условия. Так, действует особая экономическая зона «Алга». А также 5 территорий опережающего социально-экономического развития и 6 кластеров.

Благодаря слаженной работе управленческой команды, Башкирия три года подряд занимает первые места в престижных федеральных правительственных рейтингах. Также Радий Фаритович подчеркнул, что Башкирия не собирается останавливаться на достигнутом и будет добиваться новых результатов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба Главы РБ.