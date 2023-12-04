0 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
4 Декабря , 11:37

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии лучшие условия для развития бизнеса

Напомним, в эти дни в Москве проходит международная выставка-форум «Россия». 3 декабря в рамках форума прошёл День Башкортостана.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии лучшие условия для развития бизнеса
Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии лучшие условия для развития бизнеса

Глава республики Р. Ф. Хабиров на форуме  рассказал, почему республика в числе лидеров по привлечению бизнеса. 

Руководитель региона подчеркнул, что в республике для предпринимателей создаются все условия. Так, действует  особая экономическая зона  «Алга». А также 5  территорий опережающего социально-экономического развития и  6 кластеров.

Благодаря слаженной работе управленческой команды, Башкирия  три года подряд занимает первые места в престижных федеральных правительственных рейтингах. Также Радий Фаритович подчеркнул, что Башкирия не собирается останавливаться на достигнутом и будет добиваться новых результатов. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба Главы РБ.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru